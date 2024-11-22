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Posted 22 ноября, 13:00

Published 22 ноября, 13:00

Modified 22 ноября, 13:00

Updated 22 ноября, 13:00

Злоумышленника, укравшего из квартиры Юлии Рутберг 2,5 миллиона, посадили в тюрьму

Преступник, укравший у Юлии Рутберг 2,5 миллиона, получил два года тюрьмы

22 ноября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney. Злоумышленника, укравшего из квартиры Юлии Рутберг 2,5 миллиона, посадили в тюрьму
Преступление произошло в сентябре прошлого года, а злоумышленник был задержан по горячим следам.

Портал StarHit сообщает, что преступника, проникшего в сентябре 2023 года в квартиру Юлии Рутберг и укравшего 2,5 миллиона рублей, осудили на 2 года лишения свободы. Помимо этого он должен будет возместить актрисе 1,7 миллиона рублей.

Злоумышленника, которым оказался гражданин Узбекистана, задержали и 6 сентября прошлого года он был отправлен в СИЗО. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Приговор по данному делу был оглашен на этой неделе. Преступник, согласно решению Хамовнического суда, получил два года лишения свободы и обязательство выплаты 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации.

Рутберг на данный момент никаких комментариев по поводу приговора не давала. Однако ранее она в беседе с «МК» рассказывала, что пропажу денег обнаружили её дети и мать, после того, как приехали с дачи. Инцидент произошел в то время, когда актриса находилась на гастролях. Само преступление она назвала ужасным.

Юлия Рутберг получила звание Народной артистки РФ в 2016 году. Она известна зрителям по роли Инны Шаровой в сериалах «Участок» и «Заколдованный участок». Также Рутберг снималась в сериалах «Не родись красивой», «Доктор Тырса», «Анна Герман» и многих других.

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#Андрей Степанов#Общество#Россия#Знаменитости#Осуждение#Кража#Узбекистан#Уголовное дело#СИЗО#Суд
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