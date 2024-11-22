Преступник, укравший у Юлии Рутберг 2,5 миллиона, получил два года тюрьмы

Рутберг на данный момент никаких комментариев по поводу приговора не давала. Однако ранее она в беседе с «МК» рассказывала, что пропажу денег обнаружили её дети и мать, после того, как приехали с дачи. Инцидент произошел в то время, когда актриса находилась на гастролях. Само преступление она назвала ужасным.