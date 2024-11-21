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Posted 21 ноября, 16:13

Published 21 ноября, 16:13

Modified 21 ноября, 16:16

Updated 21 ноября, 16:16

Сергей Журков на концерте

Жуков лишился 13 млн рублей из-за подделки документов «Руки вверх!»

21 ноября 2024, 16:13
Фото: Алена Фирсова. vk.com/sezhukov. Сергей Журков на концерте
Противостояние двух сторон вокруг шлягеров поп-коллектива «Руки вверх!» вновь набирает обороты. Правоохранители установили факты подделки документов о праве собственности на фонограммы.

Такие фальшивые бумаги были составлены в пользу ООО «Издательство Джем», благодаря чему незаконно выпускались некоторые музыкальные композиции. Об этом пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на информацию из Telegram-канала «112».

Теперь мошенники пытаются воздействовать на интернет-платформы, где размещена кинокартина «Руки вверх». Помимо того, что злоумышленники намерены заблокировать ленту о пути группы в шоу-бизнесе, они требуют блокировки нескольких хитов.

Единоличным владельцем всего наследия легендарной отечественной группы выступает ее создатель Сергей Жуков, о чем свидетельствуют результаты проверки. При этом мошенники нанесли ему ущерб своими махинациями на 13,5 млн рублей.

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