Жуков лишился 13 млн рублей из-за подделки документов «Руки вверх!»

Posted 21 ноября, 16:13
Published 21 ноября, 16:13
Modified 21 ноября, 16:16
Updated 21 ноября, 16:16
Такие фальшивые бумаги были составлены в пользу ООО «Издательство Джем», благодаря чему незаконно выпускались некоторые музыкальные композиции. Об этом пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на информацию из Telegram-канала «112».
Теперь мошенники пытаются воздействовать на интернет-платформы, где размещена кинокартина «Руки вверх». Помимо того, что злоумышленники намерены заблокировать ленту о пути группы в шоу-бизнесе, они требуют блокировки нескольких хитов.
Единоличным владельцем всего наследия легендарной отечественной группы выступает ее создатель Сергей Жуков, о чем свидетельствуют результаты проверки. При этом мошенники нанесли ему ущерб своими махинациями на 13,5 млн рублей.