Россия и Индия планируют снимать фильмы по произведениям Прилепина

Posted 21 ноября, 16:25
Published 21 ноября, 16:25
Modified 21 ноября, 16:41
Updated 21 ноября, 16:41
Данное соглашение включает в себя адаптацию произведений известного российского автора Захара Прилепина, сообщает «Общественная служба новостей».
В проекте задействованы продюсеры Дмитрий Тодоров и Юсуп Бахшиев, ранее успешно реализовавшие сериал «Ополченский Романс», основанный на произведениях Прилепина. Они планируют адаптировать три новых рассказа писателя. С индийской стороны принимать участие в проекте будут продюсеры Жаан Ниссар Лоне и Арвинд Кумар.
В качестве экранизации был выбран рассказ «Восьмерка», имеющий культовое значение для обоих государств благодаря схожести языковых элементов.
В дальнейшем к проекту присоединятся авторы из РФ и Индии. Фильм будет снят в двух форматах, один из которых будет включать традиционные индийские танцы и песни. Запуск проекта намечен на 2025 год, сразу после завершения сезона дождей в Индии.