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Posted 21 ноября, 16:25

Published 21 ноября, 16:25

Modified 21 ноября, 16:41

Updated 21 ноября, 16:41

Захар Прилепин

Россия и Индия планируют снимать фильмы по произведениям Прилепина

21 ноября 2024, 16:25
Фото: vk.com/prilepin2022. Захар Прилепин
Форум «Традиционные ценности» стал важным событием в культурной сфере России. В рамках встречи российская и индийская делегации подписали соглашение о сотрудничестве в кинематографической области, что является частью инициатив БРИКС.

Данное соглашение включает в себя адаптацию произведений известного российского автора Захара Прилепина, сообщает «Общественная служба новостей».

В проекте задействованы продюсеры Дмитрий Тодоров и Юсуп Бахшиев, ранее успешно реализовавшие сериал «Ополченский Романс», основанный на произведениях Прилепина. Они планируют адаптировать три новых рассказа писателя. С индийской стороны принимать участие в проекте будут продюсеры Жаан Ниссар Лоне и Арвинд Кумар.

В качестве экранизации был выбран рассказ «Восьмерка», имеющий культовое значение для обоих государств благодаря схожести языковых элементов.

В дальнейшем к проекту присоединятся авторы из РФ и Индии. Фильм будет снят в двух форматах, один из которых будет включать традиционные индийские танцы и песни. Запуск проекта намечен на 2025 год, сразу после завершения сезона дождей в Индии.

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