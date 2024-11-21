Россия и Индия планируют снимать фильмы по произведениям Прилепина

В дальнейшем к проекту присоединятся авторы из РФ и Индии. Фильм будет снят в двух форматах, один из которых будет включать традиционные индийские танцы и песни. Запуск проекта намечен на 2025 год, сразу после завершения сезона дождей в Индии.