Гениальность или глупость: Приклеенный скотчем к стене банан продан за $6,24 млн

Как информирует «Общественная служба новостей», этот арт-объект, названный «Comedian» («Комедиант» или «Комик»), создал эпатажный итальянский художник-визуалист Маурицио Каттелан. Сообщается, что первоначальная оценочная стоимость инсталляции колебалась в пределах от 1 до 1,5 млн долларов, но в ходе торгов цена резко возросла.