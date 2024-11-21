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Posted 21 ноября, 16:20

Published 21 ноября, 16:20

Modified 21 ноября, 16:24

Updated 21 ноября, 16:24

Гениальность или глупость: Приклеенный скотчем к стене банан продан за $6,24 млн

Гениальность или глупость: Приклеенный скотчем к стене банан продан за $6,24 млн

21 ноября 2024, 16:20
Фото: 1MI.
В минувшую среду в рамках нью-йоркского аукциона Sotheby’s была продана арт-инсталляция, представляющая свежий банан, прикрепленный к белой стене с помощью обычного серого скотча, за рекордные 6,24 миллиона долларов.

Как информирует «Общественная служба новостей», этот арт-объект, названный «Comedian» («Комедиант» или «Комик»), создал эпатажный итальянский художник-визуалист Маурицио Каттелан. Сообщается, что первоначальная оценочная стоимость инсталляции колебалась в пределах от 1 до 1,5 млн долларов, но в ходе торгов цена резко возросла.

В соцсетях аукциона отметили, что новый владелец этого уникального произведения, китайский коллекционер и основатель криптовалютной платформы Джастин Сан, таким образом поделился своим намерением попробовать банан.

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