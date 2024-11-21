Актриса, озвучивавшая Милхауса в «Симпсонах», уходит из шоу

Актриса принимала участие в шоу 35 лет. Она озвучивала персонажа Милхауса почти в 700 эпизодах. Хейден признается, что ей нелегко покинуть шоу. Кроме приятеля Барта, Памела озвучивала еще около десяти персонажей. В это воскресенье выйдет последний выпуск с ее участием.