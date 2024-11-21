Актриса, озвучивавшая Милхауса в «Симпсонах», уходит из шоу

Posted 21 ноября, 08:45
Published 21 ноября, 08:45
Modified 21 ноября, 08:45
Updated 21 ноября, 08:45
Актриса принимала участие в шоу 35 лет. Она озвучивала персонажа Милхауса почти в 700 эпизодах. Хейден признается, что ей нелегко покинуть шоу. Кроме приятеля Барта, Памела озвучивала еще около десяти персонажей. В это воскресенье выйдет последний выпуск с ее участием.
Мэтт Грейнинг, являющийся создателем проекта «Симпсоны», публично выразил актрисе благодарность и признался, что ему будет не хватать коллеги. Он также сообщил, что состоится кастинг на ее место.