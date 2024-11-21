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Posted 21 ноября, 08:45

Published 21 ноября, 08:45

Modified 21 ноября, 08:45

Updated 21 ноября, 08:45

Актриса, озвучивавшая Милхауса в «Симпсонах», уходит из шоу

Актриса, озвучивавшая Милхауса в «Симпсонах», уходит из шоу

21 ноября 2024, 08:45
Фото: Кадр из сериала «Симпсоны». Актриса, озвучивавшая Милхауса в «Симпсонах», уходит из шоу
Телешоу «Симпсоны» снимают уже несколько десятков лет. Состав его команды постоянно меняется. Сейчас из проекта уходит Памела Хейден.

Актриса принимала участие в шоу 35 лет. Она озвучивала персонажа Милхауса почти в 700 эпизодах. Хейден признается, что ей нелегко покинуть шоу. Кроме приятеля Барта, Памела озвучивала еще около десяти персонажей. В это воскресенье выйдет последний выпуск с ее участием.

Мэтт Грейнинг, являющийся создателем проекта «Симпсоны», публично выразил актрисе благодарность и признался, что ему будет не хватать коллеги. Он также сообщил, что состоится кастинг на ее место.

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#Знаменитости#Кино
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