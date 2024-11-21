Актриса Кара Делевинь потеряла более 2 млн долларов при продаже дома после пожара

Posted 21 ноября, 07:00
Published 21 ноября, 07:00
Modified 21 ноября, 07:00
Updated 21 ноября, 07:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что актриса и модель Кара Делевинь продала свой особняк, расположенный в штате Калифорния, за 4,6 миллиона долларов (459 миллионов рублей по текущему курсу). При этом, по информации New York Post, приобретен дом в 2019 году был за семь миллионов долларов (699 миллионов рублей). Звезда потеряла 2,4 миллиона долларов (239 миллионов рублей). Причиной этого стал пожар, который произошел в доме в прошлом году.
После пожара шикарный дом лишился крыши и второго этажа, а первый этаж был завален мусором. Во время инцидента актриса находилась в Лондоне и работала над постановкой «Кабаре» в Вест-Энде. С её собаками Боуи и Хендриксом также ничего не случилось.
Модель прокомментировала данный инцидент в июле 2024 года. По её словам, трезвость и присутствие духа помогли ей пережить эту травмирующую ситуацию. Она добавила, что всё ещё расстроена из-за пожара, но предпочитает двигаться вперед, а не горевать о том, чего не сможет вернуть. Сейчас актриса проживает в своем доме в Нью-Йорке, который купила в 2022 году за 10,8 миллиона долларов.
Пожарная охрана Лос-Анджелеса провела расследование данного инцидента, но не смогла установить причину возгорания. Однако специалисты отметили, что никаких подозрений в умышленном поджоге у них не возникло. В ведомстве добавили, что доказательства или свидетели, с помощью которых можно было бы прояснить ситуацию, отсутствуют. Отец модели рассказал о проблемах с электричеством и отметил, что в ветреную погоду что-то попало ЛЭП.