Актриса Кара Делевинь потеряла более 2 млн долларов при продаже дома после пожара

Модель прокомментировала данный инцидент в июле 2024 года. По её словам, трезвость и присутствие духа помогли ей пережить эту травмирующую ситуацию. Она добавила, что всё ещё расстроена из-за пожара, но предпочитает двигаться вперед, а не горевать о том, чего не сможет вернуть. Сейчас актриса проживает в своем доме в Нью-Йорке, который купила в 2022 году за 10,8 миллиона долларов.