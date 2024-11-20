ПЦБК готова расширять сотрудничество с производителями химии для ЦБП из России

Во время сессии участники рассмотрели потребности целлюлозно-бумажной промышленности и предложения химических компаний. Представители компании «Химпром», которая недавно вошла на рынок химии для ЦБП, поделились своими инновациями. Обсуждались также вопросы очистки сточных вод и решения, касающиеся проблем со смолами. Среди участников были делегаты Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».