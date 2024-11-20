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Posted 20 ноября, 10:06

Published 20 ноября, 10:06

Modified 20 ноября, 10:06

Updated 20 ноября, 10:06

ПЦБК готова расширять сотрудничество с производителями химии для ЦБП из России

ПЦБК готова расширять сотрудничество с производителями химии для ЦБП из России

20 ноября 2024, 10:06
Фото: ПЦБК.
В рамках международной выставки PulpFor 2024, проходившей в Санкт-Петербурге, прошла исследовательская сессия на тему «Рынок химии для ЦБП России: продукты и решения». Мероприятие организовали Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) совместно с научно-производственной фирмой «Химпром».

В сессии приняли участие эксперты из сфер целлюлозно-бумажного и химического производств, а также представители научного сообщества, пишет properm.ru.

Основное внимание было уделено взаимодействию между химическим и целлюлозно-бумажным секторами на фоне изменений, произошедших на российском рынке. Уход западных поставщиков в 2022 году побудил отечественные предприятия искать альтернативные методы импортозамещения и развивать свои технологии.

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что сотрудничество с химической отраслью предоставляет предприятиям новые возможности для внедрения инноваций и создания специализированной продукции.

«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — сказал он.

Во время сессии участники рассмотрели потребности целлюлозно-бумажной промышленности и предложения химических компаний. Представители компании «Химпром», которая недавно вошла на рынок химии для ЦБП, поделились своими инновациями. Обсуждались также вопросы очистки сточных вод и решения, касающиеся проблем со смолами. Среди участников были делегаты Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».

На выставке ПЦБК продемонстрировала свой ассортимент продукции, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также новые решения в сфере автоматизации. Спикеры компании также рассказали о внедрении искусственного интеллекта в процессе отбора резюме, организации рабочих процессов и анализе простоев оборудования.

Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала важной платформой для укрепления связей между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что является особенно значимым в свете новых экономических реалий.

#Общество
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