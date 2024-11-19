Спрячьте в бабушкин сундук: эти 4 вещи выйдут из моды в 2025 году

Posted 19 ноября, 16:03
Published 19 ноября, 16:03
Modified 19 ноября, 16:08
Updated 19 ноября, 16:08
Как сообщает lisa.ru, перечисленных в данной статье вещей точно стоит избегать при обновлении гардероба.
Джинсы, брюки, юбки макси, миди и мини продавались в коллекциях почти каждого бренда, их носили молодые люди и модники более элегантного возраста. Но в следующем году на смену милитари-эстетике придут более утонченные силуэты без такого акцентного декора, как большие карманы с ремешками.
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Пока ажиотаж вокруг вернувшейся моды 2000-х был в самом разгаре, популярностью пользовались джинсы и брюки с заниженной талией. Но в 2025 году в моду вернутся более носибельные модели со средней и высокой посадкой. Такие силуэты гораздо лучше, чем заниженные модели, сочетаются с актуальными трендами на многослойность и укороченный верх.
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