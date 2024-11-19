Спрячьте в бабушкин сундук: эти 4 вещи выйдут из моды в 2025 году

Пока ажиотаж вокруг вернувшейся моды 2000-х был в самом разгаре, популярностью пользовались джинсы и брюки с заниженной талией. Но в 2025 году в моду вернутся более носибельные модели со средней и высокой посадкой. Такие силуэты гораздо лучше, чем заниженные модели, сочетаются с актуальными трендами на многослойность и укороченный верх.