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Posted 19 ноября, 16:03

Published 19 ноября, 16:03

Modified 19 ноября, 16:08

Updated 19 ноября, 16:08

Спрячьте в бабушкин сундук: эти 4 вещи выйдут из моды в 2025 году

Спрячьте в бабушкин сундук: эти 4 вещи выйдут из моды в 2025 году

19 ноября 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney.
Модные критики назвали одежду, которая уже не будет так актуальна в 2025 году, как сейчас. Некоторые позиции, которые составляли основу гардероба почти всех модниц в последние годы, так надоели и примелькались, что к 2025 году постепенно превращаются в антитренды.

Как сообщает lisa.ru, перечисленных в данной статье вещей точно стоит избегать при обновлении гардероба.

Брюки и юбки карго

Джинсы, брюки, юбки макси, миди и мини продавались в коллекциях почти каждого бренда, их носили молодые люди и модники более элегантного возраста. Но в следующем году на смену милитари-эстетике придут более утонченные силуэты без такого акцентного декора, как большие карманы с ремешками.

В следующем году на смену милитари-эстетике придут более утонченные силуэтыВ следующем году на смену милитари-эстетике придут более утонченные силуэты
В следующем году на смену милитари-эстетике придут более утонченные силуэты. Фото: aliexpress.ru

Балетки в сетку и балетки-пуанты

Балеткор постепенно уходит с модной аренды. Обычные балетки, успевшие стать классикой, будут по-прежнему актуальны, а такие остромодные тренды, как сетчатые модели и имитации пуантов, сейчас теряют актуальность также быстро, как ранее завоевали подиумы и гардеробы трендсеттеров.

Такие остромодные тренды, как сетчатые модели и имитации пуантов, сейчас теряют актуальностьТакие остромодные тренды, как сетчатые модели и имитации пуантов, сейчас теряют актуальность
Такие остромодные тренды, как сетчатые модели и имитации пуантов, сейчас теряют актуальность. Фото: 1MI

Джинсы с заниженной талией

Пока ажиотаж вокруг вернувшейся моды 2000-х был в самом разгаре, популярностью пользовались джинсы и брюки с заниженной талией. Но в 2025 году в моду вернутся более носибельные модели со средней и высокой посадкой. Такие силуэты гораздо лучше, чем заниженные модели, сочетаются с актуальными трендами на многослойность и укороченный верх.

В 2025 году джинсы и брюки с заниженной талией уже не будут моднымиВ 2025 году джинсы и брюки с заниженной талией уже не будут модными
В 2025 году джинсы и брюки с заниженной талией уже не будут модными. Фото: pxhere.com

Стеганые куртки и пальто

При выборе актуальной в ближайшие сезоны стеганой одежды стоит забыть про стеганые куртки и пальто. Теперь мода взяла вектор на более структурированные фасоны. Также в моде остаются куртки рабочего и пальто прямого кроя. Сейчас на подиумах интересные фактуры и качественные материалы практически полностью заменили объемную стежку.

При выборе актуальной в ближайшие сезоны стеганой одежды стоит забыть про стеганые куртки и пальто.При выборе актуальной в ближайшие сезоны стеганой одежды стоит забыть про стеганые куртки и пальто.
При выборе актуальной в ближайшие сезоны стеганой одежды стоит забыть про стеганые куртки и пальто.. Фото: pxhere.com
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#Марина Никишина#Мода#Стиль
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