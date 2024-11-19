SEREBRO возвращается: Фадеев сообщил о первом сингле в обновленном составе

Posted 19 ноября, 18:03
Published 19 ноября, 18:03
Modified 19 ноября, 18:05
Updated 19 ноября, 18:05
Как информирует «Общественной службы новостей», он также описал свои чувства относительно возвращения коллектива, отметив, что этот шаг оказался для него непростой задачей.
Продюсер признался, что испытывает волнение, но при этом подчеркнул, что новое произведение наполнено удивительной энергией.
Он также добавил, что SEREBRO — единственный проект, который вызывает в нём противоречивые чувства, сочетая любовь и ненависть, а музыка коллектива стала его помощником в преодолении всех трудностей.
Перед премьерой нового трека Фадеев пообещал информировать фанатов о предстоящих выступлениях, первичных записях и активно взаимодействовать с ними.
Поклонников интересует, какой стиль будут иметь новые песни, возможные ремиксы известных хитов, намерение Фадеева вставить свой вокал в новые треки и язык исполнения.