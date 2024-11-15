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Posted 15 ноября, 11:39

Published 15 ноября, 11:39

Modified 15 ноября, 11:41

Updated 15 ноября, 11:41

Софи Тернер может сыграть роль Лары Крофт в новом фильме

Софи Тернер стала кандидатом на роль Лары Крофт в новом проекте

15 ноября 2024, 11:39
Фото: кадр из фильма. Софи Тернер может сыграть роль Лары Крофт в новом фильме
Британская звезда может стать третьим экранным воплощением игровой героини. До этого роль расхитительницы гробниц исполняли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

Издание Deadline сообщает, что Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», планирует сыграть Лару Крофт в новой экранизации. Отмечается, что переговоры по данному вопросу уже начались. Однако MGM Amazon, владеющий правами на экранизацию игр о расхитительнице гробниц, пока отказывается комментировать данные сообщения. Об этом пишет портал peopletalk.ru.

Сама британская актриса тоже никаких комментариев по данному вопросу не дает. Однако, именно она долгое время была одной из главных претенденток на роль Лары Крофт. Ранее Тернер отмечала, что персонаж расхитительницы гробниц многое значит для неё, как и для многих других. Она добавила, что с нетерпением ждет данного приключения.

Серия игр про Лару Крофт Tomb Raider получила два воплощения на больших экранах. Первым стала дилогия с Анджелиной Джоли в главной роли. Первый фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», увидевший свет в 2001 году, стал самой успешной на тот момент киноадаптацией видеоигр и установил рекорд по сбором среди фильмов с главным героем женщиной. Продолжение картины «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» собрало в прокате 160 миллионов долларов при бюджете в 95 миллионов.

Вместе с перезапуском игровой вселенной, который состоялся в 2013 году, было решено снять перезапуск киноверсий приключений Лары Крофт. Роль расхитительницы гробниц в фильме 2018 года сыграла Алисия Викандер. Несмотря на неплохие сборы (274 миллиона долларов при бюджете в 94), продолжения фильм не получил, а в 2022 году MGM Amazon сообщили, что не будут снимать новую часть, а сделают перезапуск серии.

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#Знаменитости#Экранизация#Перезапуск#Анджелина Джоли
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