Софи Тернер стала кандидатом на роль Лары Крофт в новом проекте

Сама британская актриса тоже никаких комментариев по данному вопросу не дает. Однако, именно она долгое время была одной из главных претенденток на роль Лары Крофт. Ранее Тернер отмечала, что персонаж расхитительницы гробниц многое значит для неё, как и для многих других. Она добавила, что с нетерпением ждет данного приключения.