Правозащитник: Скидки на распродажах часто являются обманом

Он отметил, что перед началом крупных акций продавцы завышают цены, а затем искусственно снижают их на значительные суммы. Павлов пояснил, что подобные практики распространены не только в сезон распродаж, но именно в это время покупатели особенно восприимчивы к таким манипуляциям. Об этом информирует «Общественная служба новостей».