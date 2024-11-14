Правозащитник: Скидки на распродажах часто являются обманом

Posted 14 ноября, 13:34
Published 14 ноября, 13:34
Modified 14 ноября, 13:39
Updated 14 ноября, 13:39
Он отметил, что перед началом крупных акций продавцы завышают цены, а затем искусственно снижают их на значительные суммы. Павлов пояснил, что подобные практики распространены не только в сезон распродаж, но именно в это время покупатели особенно восприимчивы к таким манипуляциям. Об этом информирует «Общественная служба новостей».
Эксперт подчеркнул, что массовые распродажи — это самое неподходящее время для спонтанных покупок. В эти моменты на покупателей обрушивается множество рекламных предложений со скидками, многие из которых могут оказаться ложными. Это часто ставит потребителей в затруднительное положение, заставляя их приобретать товары по невыгодным ценам.
«Главная рекомендация, которую здесь можно дать — не совершать спонтанных покупок, а планировать свои приобретения заранее, потому что на оставшиеся 10% скидок действительно приходятся выгодные предложения. Но для этого вы должны на протяжении достаточно длительного времени, еще до начала распродаж, отслеживать реальную стоимость нужного товара, чтобы понять, есть ли на него на самом деле скидка в момент распродажи, и насколько она велика», — поделился эксперт.
Павлов также добавил, что фальшивые скидки встречаются круглый год, и «эксклюзивные предложения» с 80% скидками можно найти в любое время. Однако именно во время крупных акций покупатели наиболее подвержены обману, получая подобную информацию не только в магазинах, но и повсюду вокруг.
Следовательно, в период распродаж важно внимательно проверять действительность скидок. Поэтому, по мнению правозащитника, к покупке товаров со скидками стоит подходить с особой осторожностью.