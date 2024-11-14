Как выбрать клавиатуру для работы

Также следует обратить внимание на раскладку клавиш. Наиболее популярна QWERTY, но есть и альтернативные вариации, такие как Dvorak и Colemak. Материалы клавиш могут варьироваться — от пластика до силикона и резины. Если вы работаете в условиях низкой освещенности, клавиатуры с подсветкой могут оказаться полезными.