Бритни Спирс закончила выплату алиментов бывшему мужу

Бритни Спирс вышла замуж за Кевина в 2004 году. В 2005 вышло телешоу Britney and Kevin: Chaotic, которое сама певица впоследствии называла одним из худших решений в карьере. В сентябре того же года у пары родился сын Шон, а в через год — второй ребенок Джейден. Уже в ноябре 2006 года Бритни подала на развод, официальное оформление которого состоялось уже летом 2007 года. В октябре того же года певицу лиши прав на опеку над детьми. Однако причины, по которым суд принял данное решение, до сих пор неизвестны.