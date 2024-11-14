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Posted 14 ноября, 08:55

Published 14 ноября, 08:55

Modified 14 ноября, 08:57

Updated 14 ноября, 08:57

Бритни Спирс завершает выплату алиментов Кевину Федерлайну

Бритни Спирс закончила выплату алиментов бывшему мужу

14 ноября 2024, 08:55
Фото: соцсети. Бритни Спирс завершает выплату алиментов Кевину Федерлайну
Певице осталось внести последний платеж по алиментам на детей своему бывшему супругу Кевину Федерлайну. Сообщается, что он будет сделан уже в эту пятницу.

Исполнительница хита Toxic платит алименты раз в 2 месяца. Эти средства должны быть направлены на содержание младшего ребенка звезды — Джейдена. В сентябре ему исполнилось 18 лет и теперь Спирс будет освобождена от выплаты алиментов. Об этом сообщает портал peopletalk.ru.

Издание TMZ рассказывало, что артистка должна выплачивать сумму, равную примерно двум миллионам рублей ежемесячно. Именно она была указана во время развода Бритни и Кевина в 2007 году. В 2018 году певица была вынуждена удвоить эту сумму, так как её бывший супруг, несмотря на предыдущие соглашения, всё время проводил с сыновьями.

Кевин Федерлайн и его двое сыновей жили на Гавайях вместе с его третьей супругой. Однако не так давно в СМИ появились сообщения, что Джейден переехал в Калифорнию поближе к матери. Однако, представитель экс-супруга артистки сообщил, что его отец не в курсе этой информации, но регулярно общается со своим ребенком.

Бритни Спирс вышла замуж за Кевина в 2004 году. В 2005 вышло телешоу Britney and Kevin: Chaotic, которое сама певица впоследствии называла одним из худших решений в карьере. В сентябре того же года у пары родился сын Шон, а в через год — второй ребенок Джейден. Уже в ноябре 2006 года Бритни подала на развод, официальное оформление которого состоялось уже летом 2007 года. В октябре того же года певицу лиши прав на опеку над детьми. Однако причины, по которым суд принял данное решение, до сих пор неизвестны.

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#Знаменитости#Развод#Алименты
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