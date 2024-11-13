В Санкт-Петербурге за месяц доля ипотечных сделок на вторичном рынке выросла до 57% — Домклик

Как и ранее, лидерами по доле сделок со вторичным жильем стали регионы с низким объемом предложения на рынке новостроек: Чеченская Республика, Магаданская и Томская области. В октябре в перечисленных субъектах на вторичный рынок пришлось более 85-95% всех ипотечных сделок Сбера. Среди крупнейших регионов наибольшие показатели — в Омской (82,1%) и Нижегородской (77,9%) областях, а также в Красноярском крае (76,2%).