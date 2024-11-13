Не торопитесь искать замену: чего ещё нельзя делать после расставания

Кризис, вызванный расставанием, необходимо обдумать наедине с собой, от чего могут отвлекать курсы саморазвития. Возможно, они откроют новые горизонты, которые в итоге окажутся ложными и только разочаруют. В отличие от психологов, которые работают с индивидуальной проблемой своего клиента, коучи по саморазвитию предлагают шаблонные решения, подходящие для большинства людей, но желаемого результата по преображению себя, как правило, не удается достичь.