Не торопитесь искать замену: чего ещё нельзя делать после расставания

Posted 13 ноября, 17:22
Published 13 ноября, 17:22
Modified 13 ноября, 17:32
Updated 13 ноября, 17:32
Ниже приведены пять самых распространенных женских ошибок на фоне выхода из отношений. О них эксперт рассказала изданию lisa.ru.
Поиски новых отношений выглядят как попытка исцелиться после пережитой любовной драмы. Существует высокий риск, что новый роман закончится еще более травматично для психики, чем предыдущий, если не разобраться в себе и не сделать выводы об ошибках в прошлых отношениях. Лучше сделать паузу и оставаться в одиночестве некоторое время, оставив данный этап жизни для переосмысления.
Кризис, вызванный расставанием, необходимо обдумать наедине с собой, от чего могут отвлекать курсы саморазвития. Возможно, они откроют новые горизонты, которые в итоге окажутся ложными и только разочаруют. В отличие от психологов, которые работают с индивидуальной проблемой своего клиента, коучи по саморазвитию предлагают шаблонные решения, подходящие для большинства людей, но желаемого результата по преображению себя, как правило, не удается достичь.
Перемены во внешнем облике зачастую являются способом побега от реальности и попыткой представить себя тем, кем ты не являешься в действительности. Лучше забыть о внешней картинке на время и погрузиться в себя, чтобы встретиться с внутренними переживаниями и проблемами лицом к лицу.
Обращение к близким людям, которые, узнав о расставании, будут делать комплименты, подбадривать и осуждать бывшего партнера, поможет успокоиться лишь ненадолго. Появится соблазн снять с себя ответственность за все ошибки в отношениях вместо того, чтобы уделить время личностному росту и самопознанию, найти слабые места своей личности и проработать их.
Расставание может иметь разные последствия для психики. В некоторых случаях, когда наблюдаются признаки апатии, заниженной самооценки, плохого аппетита и сна, намеренной социальной изоляции и самобичевания, стоит обратиться к психологу. Специалист поможет разобраться в чувствах и облегчить кризисный этап.