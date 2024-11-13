На что обратить внимание при покупке скрипки

Классическая четырехструнная скрипка по-прежнему является самой популярной, так как служит для исполнения классических музыкальных произведений. Корпус такого инструмента — кленовый или еловый, длиной до 35,5 см или меньше, если это детская модель. Именно с таким инструментом скрипачи выступают в составе симфонических оркестров, камерных ансамблей и даже сольно.