На что обратить внимание при покупке скрипки

Posted 13 ноября, 14:04
Published 13 ноября, 14:04
Modified 13 ноября, 14:08
Updated 13 ноября, 14:08
Общественная служба новостей привела перечень рекомендаций по выбору скрипки.
Прежде всего, выбирать стоит между классической, барочной и электрической скрипками.
Классическая четырехструнная скрипка по-прежнему является самой популярной, так как служит для исполнения классических музыкальных произведений. Корпус такого инструмента — кленовый или еловый, длиной до 35,5 см или меньше, если это детская модель. Именно с таким инструментом скрипачи выступают в составе симфонических оркестров, камерных ансамблей и даже сольно.
Барочная скрипка создается по старинным технологиям, чтобы исполнять музыкальные произведения периода барокко. Для игры на такой скрипке требуется специальный, мягкий смычок.
Электроскрипка — напротив, самая современная вариация инструмента, отличающаяся возможностью использовать электронные технологии для придания звуку большей силы. Этот вариант инструмента имеет многообразие форм и конструкций. Используется для создания современного звучания — в рок, джаз и поп-музыке, дает возможность разбавить стандартное звучание различными эффектами.