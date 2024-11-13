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Posted 13 ноября, 17:37

Published 13 ноября, 17:37

Modified 13 ноября, 17:40

Updated 13 ноября, 17:40

Фильм о Трампе не получил прокатное удостоверение в России: решение Минкульта РФ

Фильм о Трампе не получил прокатное удостоверение в России: решение Минкульта РФ

13 ноября 2024, 17:37
Фото: Изображение Midjourney.
Министерство культуры официально объявило, что фильму «Ученик. Восхождение Трампа», созданному под руководством Али Аббаси, было отказано в выдаче лицензии на прокат.

В пресс-релизе ведомства сообщается, что основанием для отказа стал пункт 19 действующих правил, в частности, его подпункт «з». Этот пункт позволяет отклонять заявки на прокат в определённых случаях, установленных российским законодательством. Однако конкретные причины отказа не были раскрыты в официальном документе, информирует «Общественная служба новостей».

Ранее сообщалось, что премьерный показ фильма должен был состояться 14 ноября в России. Сюжет ленты погружает зрителей в молодые годы Дональда Трампа в 1970-х годах, когда он только начинал свою карьеру в области недвижимости.

В ответ на решение о запрете дистрибьютор картины объявил о невозможности её демонстрации. Несмотря на отсутствие официальной причины отказа, сам Дональд Трамп охарактеризовал фильм как фейковый и крайне неудачный.

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#Вадим Назаров#Общество#Кино#Тармп
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