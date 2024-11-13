Фильм о Трампе не получил прокатное удостоверение в России: решение Минкульта РФ

В пресс-релизе ведомства сообщается, что основанием для отказа стал пункт 19 действующих правил, в частности, его подпункт «з». Этот пункт позволяет отклонять заявки на прокат в определённых случаях, установленных российским законодательством. Однако конкретные причины отказа не были раскрыты в официальном документе, информирует «Общественная служба новостей».