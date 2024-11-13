Если питомец проглотил несъедобный предмет: совет ветеринара

Кроме того, ветеринар посоветовал не пытаться лечить животное самостоятельно и немедленно обращаться за помощью к специалисту. Даже в том случае, если вы не уверены, что ваш питомец съел что-то опасное, лучше всего сразу же проконсультироваться с ветеринаром.