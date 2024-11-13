Если питомец проглотил несъедобный предмет: совет ветеринара

Posted 13 ноября, 17:44
Published 13 ноября, 17:44
Modified 13 ноября, 17:50
Updated 13 ноября, 17:50
Поэтому владельцам питомцев важно осознавать все возможные риски, а также быть информированными о том, как действовать в таких ситуациях.
Середа отметил, что избежать таких происшествий можно, если не оставлять мелкие предметы разбросанными по дому, сообщает «Правда.ру».
Кроме того, ветеринар посоветовал не пытаться лечить животное самостоятельно и немедленно обращаться за помощью к специалисту. Даже в том случае, если вы не уверены, что ваш питомец съел что-то опасное, лучше всего сразу же проконсультироваться с ветеринаром.
«Надо прийти к врачу и рассказать, что произошло. Это называется у врача сбор анамнеза. Самому не надо ничего придумывать, мыслить и решать. Для этого есть специальные люди, которые учатся 5 или 6 лет, чтобы получить профессию врача. А самому не надо ничего делать. Единственное, что должен делать владелец, — не разбрасывать свои вещи по квартире или по участку», — заключил Середа.