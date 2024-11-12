Как защитить склонную к обветриванию кожу зимой

Общественная служба новостей собрала наиболее эффективные рекомендации по уходу за кожей зимой, а также развенчала ряд мифов об уходе, которые в итоге оказались скорее вредными, чем полезными.
Что не стоит делать с обветренной кожей:
- Распаривать. Важно минимизировать воздействие горячей жидкости и пара на раздраженную кожу. Под запрет попадают бани, сауны, горячая ванна, умывание горячей водой и распаривающие маски.
- Скрабировать и наносить пилинги. Такие агрессивные составы, в которых есть твердые механические частицы или активно действующие химические вещества, только больше травмируют кожу, провоцируя появление новых очагов раздражения.
- Злоупотреблять алкогольными напитками и кофе, выводящими жидкость из организма.
- Пользоваться декоративной косметикой. Плотные текстуры, например, тональный крем, не способствуют смягчению эпидермиса.
Как восстановить состояние обветренной кожи:
- Воздействуйте изнутри. Стоит купить БАДы для кожи или ввести в рацион продукты, содержащие Омега-3 кислоты: морскую рыбу, грецкие орехи, бобы.
- Увлажняйте воздух в квартире. В период отопительного сезона воздух в квартире становится суше, что сказывается на состоянии кожи. Желательно приобрести увлажнитель воздуха или просто расстелить по квартире мокрые полотенца и поставить наполненные водой емкости.
- Мажьте кожу натуральными маслами. Например, оливковое масло действует не хуже бальзама для губ, если наносить его несколько раз в течение дня ватной палочкой. Также можно изготовить питательную маску для губ из льняного масла, облепихового масла и масла амаранта в равных долях.
- Завершайте умывание нанесением кремов и сывороток. Кожа не должна высыхать до состояния стягивания после умывания. Увлажняющие составы помогут восстановить липидный барьер кожи.