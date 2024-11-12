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Posted 12 ноября, 18:20

Published 12 ноября, 18:20

Modified 12 ноября, 18:23

Updated 12 ноября, 18:23

Как защитить склонную к обветриванию кожу зимой

Как защитить склонную к обветриванию кожу зимой

12 ноября 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney.
Защита кожи рук, лица, губ обязательна в зимнее время года, когда перепады температур, снег и ветер влияют на состояние открытых частей тела. Кожа начинает шелушиться, краснеть, трескаться.

Общественная служба новостей собрала наиболее эффективные рекомендации по уходу за кожей зимой, а также развенчала ряд мифов об уходе, которые в итоге оказались скорее вредными, чем полезными.

Что не стоит делать с обветренной кожей:

  • Распаривать. Важно минимизировать воздействие горячей жидкости и пара на раздраженную кожу. Под запрет попадают бани, сауны, горячая ванна, умывание горячей водой и распаривающие маски.
  • Скрабировать и наносить пилинги. Такие агрессивные составы, в которых есть твердые механические частицы или активно действующие химические вещества, только больше травмируют кожу, провоцируя появление новых очагов раздражения.
  • Злоупотреблять алкогольными напитками и кофе, выводящими жидкость из организма.
  • Пользоваться декоративной косметикой. Плотные текстуры, например, тональный крем, не способствуют смягчению эпидермиса.

Как восстановить состояние обветренной кожи:

  • Воздействуйте изнутри. Стоит купить БАДы для кожи или ввести в рацион продукты, содержащие Омега-3 кислоты: морскую рыбу, грецкие орехи, бобы.
  • Увлажняйте воздух в квартире. В период отопительного сезона воздух в квартире становится суше, что сказывается на состоянии кожи. Желательно приобрести увлажнитель воздуха или просто расстелить по квартире мокрые полотенца и поставить наполненные водой емкости.
  • Мажьте кожу натуральными маслами. Например, оливковое масло действует не хуже бальзама для губ, если наносить его несколько раз в течение дня ватной палочкой. Также можно изготовить питательную маску для губ из льняного масла, облепихового масла и масла амаранта в равных долях.
  • Завершайте умывание нанесением кремов и сывороток. Кожа не должна высыхать до состояния стягивания после умывания. Увлажняющие составы помогут восстановить липидный барьер кожи.
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#Марина Никишина#Общество#Красота#Уход за кожей
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