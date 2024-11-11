Какао: польза или вред?

Как сообщает Общественная служба новостей, от чая и кофе оно отличается малым количеством кофеина. При этом какао богато теобромином, который тонизирует организм намного более мягко и деликатно. Также продукт содержит витамины А, группы В, Е, важные микроэлементы. В 100 граммах сухого какао содержится семь граммов антиоксидантов, что гораздо больше, чем в чайных и кофейных напитках, красном вине.