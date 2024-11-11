Какао: польза или вред?

Posted 11 ноября, 18:42
Published 11 ноября, 18:42
Modified 11 ноября, 18:48
Updated 11 ноября, 18:48
Как сообщает Общественная служба новостей, от чая и кофе оно отличается малым количеством кофеина. При этом какао богато теобромином, который тонизирует организм намного более мягко и деликатно. Также продукт содержит витамины А, группы В, Е, важные микроэлементы. В 100 граммах сухого какао содержится семь граммов антиоксидантов, что гораздо больше, чем в чайных и кофейных напитках, красном вине.
Благодаря наличию в составе таких полезных элементов регулярное употребление какао помогает защитить целостность клеток организма, минимизировать процессы старения, стимулировать деятельность мозга путем насыщения его кислородом, снизить уровень плохого холестерина и повышенного содержания сахара, укрепить сосудистые стенки, ускорить движение крови в сердечно-сосудистой системе.
Содержание триптофана и витаминов группы B позволяет синтезировать гормон радости серотонин в организме и избежать таким образом затяжных стрессов, при этом сохраняя высокую продуктивность в течение длительного времени без переутомлений.
Пить какао три или четыре раза в неделю достаточно, чтобы укрепить иммунитет. Причина такого благотворного влияния в высоком содержании меди, помогающей синтезировать белок, а также цинка.
Наличие в составе хрома помогает не объедаться из-за стрессов и держать вес в норме.
Однако при наличии некоторых болезней какао следует вводить в рацион с осторожностью. Пациентам с обострением язвы и при повышенной кислотности стоит ограничить прием такого напитка, стимулирующего выработку желудочного сока. При болезнях желудочно-кишечного тракта какао рекомендуется пить с молоком животного происхождения, а для подслащения использовать финики.
При наличии лишнего веса, напротив, важно готовить какао на растительном молоке или воде, избегая коровьего молока с повышенной жирностью и добавления сахара.