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Posted 11 ноября, 18:42

Published 11 ноября, 18:42

Modified 11 ноября, 18:48

Updated 11 ноября, 18:48

Какао: польза или вред?

Какао: польза или вред?

11 ноября 2024, 18:42
Фото: Изображение Midjourney.
Какао по праву считается сбалансированным напитком. В 100 граммах сухого несладкого порошка содержится 232 ккал, 58 граммов углеводов, 19,6 граммов белка, 13,5 граммов жира, из них 35 граммов пищевых волокон.

Как сообщает Общественная служба новостей, от чая и кофе оно отличается малым количеством кофеина. При этом какао богато теобромином, который тонизирует организм намного более мягко и деликатно. Также продукт содержит витамины А, группы В, Е, важные микроэлементы. В 100 граммах сухого какао содержится семь граммов антиоксидантов, что гораздо больше, чем в чайных и кофейных напитках, красном вине.

Благодаря наличию в составе таких полезных элементов регулярное употребление какао помогает защитить целостность клеток организма, минимизировать процессы старения, стимулировать деятельность мозга путем насыщения его кислородом, снизить уровень плохого холестерина и повышенного содержания сахара, укрепить сосудистые стенки, ускорить движение крови в сердечно-сосудистой системе.

Содержание триптофана и витаминов группы B позволяет синтезировать гормон радости серотонин в организме и избежать таким образом затяжных стрессов, при этом сохраняя высокую продуктивность в течение длительного времени без переутомлений.

Пить какао три или четыре раза в неделю достаточно, чтобы укрепить иммунитет. Причина такого благотворного влияния в высоком содержании меди, помогающей синтезировать белок, а также цинка.

Наличие в составе хрома помогает не объедаться из-за стрессов и держать вес в норме.

Однако при наличии некоторых болезней какао следует вводить в рацион с осторожностью. Пациентам с обострением язвы и при повышенной кислотности стоит ограничить прием такого напитка, стимулирующего выработку желудочного сока. При болезнях желудочно-кишечного тракта какао рекомендуется пить с молоком животного происхождения, а для подслащения использовать финики.

При наличии лишнего веса, напротив, важно готовить какао на растительном молоке или воде, избегая коровьего молока с повышенной жирностью и добавления сахара.

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