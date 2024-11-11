Если хочется спать за рулем: на заметку водителям

Эти рекомендации помогут не уснуть за рулем тем водителям, которых начало клонить в сон во время короткой поездки, и тем, кто отправился в долгое путешествие на машине, пишет сообщает Общественная служба новостей.
Важно правильно подготовиться к длительной поездке.
- Стоит заранее выспаться накануне.
- Переедание перед дорогой и сильная духота, жара в салоне могут серьезно разморить водителя. Организм пустит все силы на переваривание высококалорийной, сытной пищи, поэтому не исключена вялость, сонливость, общее заторможенное состояние.
- Лучше всего ехать вместе с человеком, который умеет водить машину и может заменить основного водителя в случае усталости.
- Сможет выручить и попутчик, который способен даже просто развлекать водителя разговорами во время долгой дороги.
- Повышенным риском отличаются поездки вечером, когда водителю может особенно хотеться спать. При возможности стоит перенести поездку на другое время суток.
Непосредственно в дороге стоит использовать следующие лайфхаки:
- Если с сонливостью становится невозможно бороться, необходимо встать на обочине и поспать 10-30 минут. Если заснуть не удается, можно просто закрыть глаза и посидеть в расслабленной позе. Перед получасовым сном можно выпить чай или кофе, которые как раз начнут действовать к моменту пробуждения.
- Рекомендуется сделать вынужденную остановку, чтобы, напротив, сразу же взбодриться. Важно походить, размяться, сделать несколько физических упражнений, подышать свежим воздухом, умыться прохладной водой.
- Помимо кофе, важно организовать небольшой сладкий перекус, так как сахар позволяет чувствовать себя энергичнее. Помогают оставаться в тонусе и цитрусовые — помимо употребления в пищу, можно использовать аромат эфирных масел для восстановления сил.
- Можно слушать бодрую музыку за рулем или позвонить с помощью гарнитуры кому-либо, с кем можно поболтать.
- Нежелательно фокусировать взгляд на одной точке, так как это вызывает сонливость.
- Помогают специальные гаджеты, которые крепятся на руку и будят водителя при засыпании громким звуковым сигналом.
- В долгой дороге советуют делать остановки на пять минут каждые два часа, чтобы размяться и выпить что-нибудь тонизирующее.