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Posted 11 ноября, 18:58

Published 11 ноября, 18:58

Modified 11 ноября, 19:04

Updated 11 ноября, 19:04

Эксперт перечислила самые бюджетные заграничные туры на Новый год

Эксперт перечислила самые бюджетные заграничные туры на Новый год

11 ноября 2024, 18:58
Фото: 1MI.
Владелица туристической компании Майя Котляр поделилась информацией о самых доступных вариантах отдыха на побережье в период новогодних праздников. Среди наиболее популярных направлений эксперт назвала Египет, Турцию, Грузию и Объединенные Арабские Эмираты

По её данным, недельное пребывание в Турции для двух человек с проживанием в гостинице категории «5 звезд» стартует от 250 тыс. рублей, в Объединенных Арабских Эмиратах — от 350 тыс., а в Египте — от 300 тыс. При этом отдых у побережья Черного моря в Батуми может стоить до 250 тыс. рублей, информирует «Общественная служба новостей».

Из-за ограничений на въезд для иностранных граждан, отпуск в Катаре, Омане или Бахрейне обойдется россиянам минимум в 450 тыс. рублей. Вместе с тем, тур в Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам или на Хайнань сейчас будет стоить не менее 350 тыс. рублей. Котлярова указала и на растущий интерес туристов к Бали, Гоа, Филиппины и Малайзия, хотя стоимость поездок туда значительно выше и может достигать 600 тыс. рублей.

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#Вадим Назаров#Общество#Туризм#Отдых#Новый год#Поездки
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