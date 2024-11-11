Эксперт перечислила самые бюджетные заграничные туры на Новый год

Posted 11 ноября, 18:58
Published 11 ноября, 18:58
Modified 11 ноября, 19:04
Updated 11 ноября, 19:04
По её данным, недельное пребывание в Турции для двух человек с проживанием в гостинице категории «5 звезд» стартует от 250 тыс. рублей, в Объединенных Арабских Эмиратах — от 350 тыс., а в Египте — от 300 тыс. При этом отдых у побережья Черного моря в Батуми может стоить до 250 тыс. рублей, информирует «Общественная служба новостей».
Из-за ограничений на въезд для иностранных граждан, отпуск в Катаре, Омане или Бахрейне обойдется россиянам минимум в 450 тыс. рублей. Вместе с тем, тур в Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам или на Хайнань сейчас будет стоить не менее 350 тыс. рублей. Котлярова указала и на растущий интерес туристов к Бали, Гоа, Филиппины и Малайзия, хотя стоимость поездок туда значительно выше и может достигать 600 тыс. рублей.