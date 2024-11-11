Эксперт перечислила самые бюджетные заграничные туры на Новый год

Из-за ограничений на въезд для иностранных граждан, отпуск в Катаре, Омане или Бахрейне обойдется россиянам минимум в 450 тыс. рублей. Вместе с тем, тур в Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам или на Хайнань сейчас будет стоить не менее 350 тыс. рублей. Котлярова указала и на растущий интерес туристов к Бали, Гоа, Филиппины и Малайзия, хотя стоимость поездок туда значительно выше и может достигать 600 тыс. рублей.