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Posted 11 ноября, 18:51

Published 11 ноября, 18:51

Modified 11 ноября, 18:57

Updated 11 ноября, 18:57

Диетолог рассказала об опасности частого употребления пельменей

Диетолог рассказала об опасности частого употребления пельменей

11 ноября 2024, 18:51
Фото: 1MI.
Диетолог Марият Мухина предупреждает о возможных рисках, связанных с чрезмерным употреблением пельменей. Она акцентирует внимание на том, что такая особенность рациона может вызвать увеличение массы тела и повышение уровня холестерина, а это представляет серьезную угрозу для здоровья.

Специалист также выделяет некоторые положительные свойства пельменей, сообщает «Общественная служба новостей». Так, медленный процесс переваривания мясной начинки способствует длительному ощущению сытости и обеспечивает организм важными компонентами — такими, как белки, жиры и углеводы. В то же время врач предостерегает: частое потребление этого блюда может оказать отрицательное воздействие на общее состояние здоровья.

Мухина подчеркивает, что пельмени содержат большое количество муки, жиров и белков. Регулярное употребление мясных продуктов с высоким содержанием жира может способствовать увеличению уровня холестерина, что повышает вероятность возникновения заболеваний, таких как атеросклероз и сердечно-сосудистые болезни.

Специалист рекомендует ограничивать размер порции до 150 гр и не употреблять пельмени чаще двух раз за неделю. Для оптимального усвоения лучше сочетать их с овощами и подавать с нежирной сметаной.

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#Вадим Назаров#Общество#Питание#Еда
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