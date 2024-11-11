Диетолог рассказала об опасности частого употребления пельменей

Posted 11 ноября, 18:51
Published 11 ноября, 18:51
Modified 11 ноября, 18:57
Updated 11 ноября, 18:57
Специалист также выделяет некоторые положительные свойства пельменей, сообщает «Общественная служба новостей». Так, медленный процесс переваривания мясной начинки способствует длительному ощущению сытости и обеспечивает организм важными компонентами — такими, как белки, жиры и углеводы. В то же время врач предостерегает: частое потребление этого блюда может оказать отрицательное воздействие на общее состояние здоровья.
Мухина подчеркивает, что пельмени содержат большое количество муки, жиров и белков. Регулярное употребление мясных продуктов с высоким содержанием жира может способствовать увеличению уровня холестерина, что повышает вероятность возникновения заболеваний, таких как атеросклероз и сердечно-сосудистые болезни.
Специалист рекомендует ограничивать размер порции до 150 гр и не употреблять пельмени чаще двух раз за неделю. Для оптимального усвоения лучше сочетать их с овощами и подавать с нежирной сметаной.