Ученые из США составили карту того, как мозг воспринимает фильмы

Исследователи попытались выяснить, может ли сканирование во время просмотра кино показать, как функциональные сети мозга реагируют на серию сложных звуковых и визуальных стимулов. Соавтор исследования нейробиолог Реза Раджимехр отметил, что в состоянии покоя отсутствует стимул, поэтому нельзя узнать, что именно активировало сети. Однако киностимул позволяет определить, как те или иные отделы мозга реагируют на аспекты фильма.