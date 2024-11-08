Ученые из США составили карту того, как мозг воспринимает фильмы

Posted 8 ноября, 08:25
Published 8 ноября, 08:25
Modified 8 ноября, 08:27
Updated 8 ноября, 08:27
Мозг во время просмотра фильмов выполняет большое количество работы. Человек следит за сюжетом, воспринимает визуальные эффекты и пытается понять диалог. Ученые из Массачусетского технологического института создали карту работы мозга во время данного процесса с помощью данных функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Данная работа была опубликована в журнале Neuron.
Исследователи попытались выяснить, может ли сканирование во время просмотра кино показать, как функциональные сети мозга реагируют на серию сложных звуковых и визуальных стимулов. Соавтор исследования нейробиолог Реза Раджимехр отметил, что в состоянии покоя отсутствует стимул, поэтому нельзя узнать, что именно активировало сети. Однако киностимул позволяет определить, как те или иные отделы мозга реагируют на аспекты фильма.
Для составления карты мозга ученые использовали данные проекта Human Connectome, в котором собрано сканирование мозга 176 человек во время просмотра 60 минут коротких сцен из различных фильмов. В списке оказалось как авторское кино, например, «Двое мужчин», так и знаменитые голливудские фильмы «Один дома» и «Начало».
Ученые усреднили активность мозга всех участков и с помощью ИИ определили, какие сети были активированы. После они изучили отношение активности в этих сетях с происходящим на экране.
Команда выяснила, что, когда содержание фильма было сложным для понимания, например, как в «Начале», были задействованы области исполнительного контроля, которые позволяют людям планировать и расставлять приоритеты в информации. В сценах, которые оказались намного понятнее, активны были отделы мозга, отвечающие за обработку языка и другие конкретные функции.
Исследователи отметили, что данная работа в дальнейшем поможет изучить различия в функционировании сетей мозга у людей разного возраста и у людей с психическими расстройствами или нарушениями развития.