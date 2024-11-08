Эксперт рассказал о роли пальмового масла в лечении атеросклероза

По словам Олега Медведева, заведующего кафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова, в ходе эксперимента китайские исследователи кормили мышей диетой с высоким содержанием насыщенных жиров. Ученые наблюдали накопление жира и формирование бляшек в сосудах. Эти маленькие жировые образования начинали образовываться именно в эндотелиальных клетках, что приводило к образованию капелек жира внутри клеток и, как следствие, к закупорке сосудов.