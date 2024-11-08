Эксперт рассказал о роли пальмового масла в лечении атеросклероза

Posted 8 ноября, 15:05
Published 8 ноября, 15:05
Modified 8 ноября, 15:06
Updated 8 ноября, 15:06
Эндотелиальные клетки являются ключевыми элементами для поддержания здорового состояния внутренней оболочки сосудов. Они выполняют множество жизненно важных функций в работе сердечно-сосудистой системы. Если их деятельность нарушается, это значительно увеличивает риск развития атеросклероза, гипертензии, диабета, а также инфекций и онкологических заболеваний. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам Олега Медведева, заведующего кафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова, в ходе эксперимента китайские исследователи кормили мышей диетой с высоким содержанием насыщенных жиров. Ученые наблюдали накопление жира и формирование бляшек в сосудах. Эти маленькие жировые образования начинали образовываться именно в эндотелиальных клетках, что приводило к образованию капелек жира внутри клеток и, как следствие, к закупорке сосудов.
Медведев также отметил, что в результате на стенках кровеносных сосудов формируются выступы, которые и способствуют образованию холестериновых бляшек, вызывающих их закупорку. Он подчеркнул, что употребление пищи, содержащей много насыщенных жиров, таких как мясо и молочные продукты, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Тем не менее, было установлено, что клетки начинают функционировать корректно, если в них поступает достаточное количество пальмитиновой кислоты. Этот компонент можно найти, например, в пальмовом масле и грудном молоке.
Таким образом, исследования китайских ученых четко демонстрируют преимущества использования растительных масел, в частности пальмового масла, для нормального функционирования клеток в сосудистой системе. Важно не только придерживаться установленной диеты, но и обеспечивать организм необходимыми жирными кислотами на клеточном уровне.