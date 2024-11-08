Биткоин на фоне выборов в США обновил исторический максимум

В ночь после выборов в Соединенных Штатах Америки биткоин вырос более чем на 6 тысяч долларов и установил максимальный курс с 2009 года, когда данная криптовалюта была выпущена. В пике один биткоин стоил 75 тысяч долларов. Однако затем было зафиксировано снижение. Это новый рекорд для биткоина. Прежний был установлен в марте 2024 года, когда он торговался по 73,7 тысяче долларов. Об этом сообщает портал rtvi.com.