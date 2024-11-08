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Posted 8 ноября, 08:30

Published 8 ноября, 08:30

Modified 8 ноября, 08:32

Updated 8 ноября, 08:32

Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне выборов в США

Биткоин на фоне выборов в США обновил исторический максимум

8 ноября 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney. Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне выборов в США
В ночь с 5 на 6 ноября цифровая валюта биткоин обновила свой исторический максимум, установленный в марте текущего года. В пике биткоин торговался за 75 тысяч долларов.

В ночь после выборов в Соединенных Штатах Америки биткоин вырос более чем на 6 тысяч долларов и установил максимальный курс с 2009 года, когда данная криптовалюта была выпущена. В пике один биткоин стоил 75 тысяч долларов. Однако затем было зафиксировано снижение. Это новый рекорд для биткоина. Прежний был установлен в марте 2024 года, когда он торговался по 73,7 тысяче долларов. Об этом сообщает портал rtvi.com.

По информации Bloomberg, рост цифровой валюты был зафиксирован после сообщений о том, что на президентских выборах побеждает Дональд Трамп. Отмечается, что в его предвыборной кампании теме биткоина уделялось особое внимание. Он обещал создать стратегический запас криптовалюты и сделать США крипто-столицей мира.

Организации, которые занимаются цифровыми активами и криптовалютами в США жалуются на отсутствие современной и четкой правовой базы для данного рынка. Так Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, не раз заявлял, что в данной сфере присутствует много мошенников и неправомерных действий.

Российский Центробанк выступает против обращения криптовалюты, в том числе и биткоина. Однако Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, отмечала, что использование биткоина для проведения международных расчетов поддерживается регулятором. В середине октября на брифинге форума «Финополис» она сообщила, что первые сделки с применением цифровой валюты пройдут уже до конца текущего года. Глава Центробанка добавила, что подробности по количеству, объемам и участникам сделок не разглашаются. По её словам, подобный режим может продлиться три года.

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#Общество#США#Криптовалюта#Биткоин#Дональд Трамп
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