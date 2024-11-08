Биткоин на фоне выборов в США обновил исторический максимум

Posted 8 ноября, 08:30
Published 8 ноября, 08:30
Modified 8 ноября, 08:32
Updated 8 ноября, 08:32
В ночь после выборов в Соединенных Штатах Америки биткоин вырос более чем на 6 тысяч долларов и установил максимальный курс с 2009 года, когда данная криптовалюта была выпущена. В пике один биткоин стоил 75 тысяч долларов. Однако затем было зафиксировано снижение. Это новый рекорд для биткоина. Прежний был установлен в марте 2024 года, когда он торговался по 73,7 тысяче долларов. Об этом сообщает портал rtvi.com.
По информации Bloomberg, рост цифровой валюты был зафиксирован после сообщений о том, что на президентских выборах побеждает Дональд Трамп. Отмечается, что в его предвыборной кампании теме биткоина уделялось особое внимание. Он обещал создать стратегический запас криптовалюты и сделать США крипто-столицей мира.
Организации, которые занимаются цифровыми активами и криптовалютами в США жалуются на отсутствие современной и четкой правовой базы для данного рынка. Так Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, не раз заявлял, что в данной сфере присутствует много мошенников и неправомерных действий.
Российский Центробанк выступает против обращения криптовалюты, в том числе и биткоина. Однако Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, отмечала, что использование биткоина для проведения международных расчетов поддерживается регулятором. В середине октября на брифинге форума «Финополис» она сообщила, что первые сделки с применением цифровой валюты пройдут уже до конца текущего года. Глава Центробанка добавила, что подробности по количеству, объемам и участникам сделок не разглашаются. По её словам, подобный режим может продлиться три года.