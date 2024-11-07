Эксперт обозначил первый признак рушащегося брака

Posted 7 ноября, 15:18
Published 7 ноября, 15:18
Modified 7 ноября, 15:22
Updated 7 ноября, 15:22
Как сообщает lisa.ru, во-первых, речь идет об отсутствии общения. Такое поведение свидетельствует о том, что супруги отдалились, они не интересуются, как прошел день другого.
Наличие открытой вражды и постоянных негативных реакций также приближают возможный развод.
Брайен приводит в пример случаи, когда отношения изначально базировались на взаимном уважении, а теперь муж и жена при общении друг с другом не обходятся без сарказма, закатывают глаза. Подобное общение может стать стимулом записаться к семейному психологу.
Специалист отмечает, что без планирования совместного будущего и постоянной взаимной поддержки отношения могут быть обречены. Он подчеркивает, что обида, спровоцированная отсутствием поддержки, разрушает любовь.
Поэтому он призвал каждую семейную пару вести откровенные разговоры про ожидания друг от друга.