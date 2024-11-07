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Posted 7 ноября, 15:18

Published 7 ноября, 15:18

Modified 7 ноября, 15:22

Updated 7 ноября, 15:22

Эксперт обозначил первый признак рушащегося брака

Эксперт обозначил первый признак рушащегося брака

7 ноября 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney.
Эксперт по отношениям Джеймс Брайен перечислил проблемы брака, которые могут являться предвестниками развода.

Как сообщает lisa.ru, во-первых, речь идет об отсутствии общения. Такое поведение свидетельствует о том, что супруги отдалились, они не интересуются, как прошел день другого.

Наличие открытой вражды и постоянных негативных реакций также приближают возможный развод.

Брайен приводит в пример случаи, когда отношения изначально базировались на взаимном уважении, а теперь муж и жена при общении друг с другом не обходятся без сарказма, закатывают глаза. Подобное общение может стать стимулом записаться к семейному психологу.

Специалист отмечает, что без планирования совместного будущего и постоянной взаимной поддержки отношения могут быть обречены. Он подчеркивает, что обида, спровоцированная отсутствием поддержки, разрушает любовь.

Поэтому он призвал каждую семейную пару вести откровенные разговоры про ожидания друг от друга.

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#Марина Никишина#Общество#Брак#Отношения#Психология
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