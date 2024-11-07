100-летняя ирландка назвала свой секрет долголетия

Как передает peopletalk.ru, секрет долгой жизни, по словам женщины, заключается в том, чтобы усердно работать и хорошо питаться. Он отмечает, на пенсии с удовольствием занимается садоводством в своей теплице и поддерживает умственную активность, читая газеты, решая кроссворды и отслеживая актуальные мировые и национальные события. При этом Кэтлин сказала, что здоровье — это настоящее богатство, и ей повезло в этом отношении.