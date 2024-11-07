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Posted 7 ноября, 09:50

Published 7 ноября, 09:50

Modified 7 ноября, 09:55

Updated 7 ноября, 09:55

100-летняя ирландка назвала свой секрет долголетия

100-летняя ирландка назвала свой секрет долголетия

7 ноября 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница ирландского Уэксфорда Кэтлин Пирс на этой неделе отметила свое 100-летие. Журналисты решили узнать, в чем секрет ее долголетия и пенсионерка с радостью об этом рассказала.

Как передает peopletalk.ru, секрет долгой жизни, по словам женщины, заключается в том, чтобы усердно работать и хорошо питаться. Он отмечает, на пенсии с удовольствием занимается садоводством в своей теплице и поддерживает умственную активность, читая газеты, решая кроссворды и отслеживая актуальные мировые и национальные события. При этом Кэтлин сказала, что здоровье — это настоящее богатство, и ей повезло в этом отношении.

Свой юбилей долгожительница отметила в кругу семьи: детей, внуков и правнуков, которые приехали из разных уголков мира.

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