Пять качеств сильной личности, которые можно воспитать в себе самостоятельно

Чтобы сохранять свои силы и ментальное здоровье в норме, важно учиться говорить твердое «нет», когда это необходимо, смело озвучивать свое мнение и защищать собственные интересы. Безотказными людьми зачастую пользуются, и они остаются недовольными тем, что получили, так как вкладываются в любое дело больше остальных.