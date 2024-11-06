Лепс описал отношение детей к его 18-летней невесте: «Они испытывают дискомфорт»

Posted 6 ноября, 20:03
Published 6 ноября, 20:03
Modified 6 ноября, 20:08
Updated 6 ноября, 20:08
Как сообщает www.starhit.ru, продолжением такого неоднозначного романа может стать свадьба и рождение детей. Лепс уже представляет 18-летнюю Аврору Кибу как свою невесту. Стоит отметить, что девушка происходит из влиятельной и крайне состоятельной семьи, поэтому Григорий уверен, что эти отношения его пассия завела не из-за корысти.
При этом об искренности 18-летней Авроры, которая не так давно поступила в Лондонский колледж искусств, все равно продолжают спорить интернет-пользователи. Так как девушка росла без отца, в социальных сетях распространяется мнение, что отношениями с Лепсом юная студентка пытается компенсировать недостаток сильного взрослого плеча в жизни.
Несколько лет назад Лепс развелся с балериной Анной Шаплыковой. Они прожили в браке 20 лет. При этом исполнитель винит в распаде семьи только собственные любовные похождения. Певец утверждает, что до сих пор не может простить свои изменены жене, которые в итоге и привели к краху их любовной истории.
Сейчас артист строит планы по женитьбе на 18-летней возлюбленной. Но экс-супруге и совместным детям при этом помогает, подчеркивая, что у него прекрасная семья и она всегда ею останется. Об этом 62-летний музыкант поведал Роману Костомарову.
И даже сейчас, когда Лепс окрылен новым чувством, он отдает себе отчет в том, что многие негативно и с большим недоверием воспринимают его текущие отношения. Особенно переживают его дети. Григорий предполагает, что они испытывают обиду из-за того, что их мать осталась одна, а отец завел отношения с их ровесницей.
И, хотя исполнитель не спрашивал напрямую своих отпрысков об этом, он считает, что дети испытывают дискомфорт, обиду и даже пребывают в шоке, как и многие его знакомые.