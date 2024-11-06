Лепс описал отношение детей к его 18-летней невесте: «Они испытывают дискомфорт»

Несколько лет назад Лепс развелся с балериной Анной Шаплыковой. Они прожили в браке 20 лет. При этом исполнитель винит в распаде семьи только собственные любовные похождения. Певец утверждает, что до сих пор не может простить свои изменены жене, которые в итоге и привели к краху их любовной истории.