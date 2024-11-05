Сергей Лазарев считает неудачную личную жизнь «проклятием» Леры Кудрявцевой

Posted 5 ноября, 18:14
Published 5 ноября, 18:14
Modified 5 ноября, 18:17
Updated 5 ноября, 18:17
Согласно шуточному комментарию Лазарева, телеведущая прокляла его на многолетнее одиночество, и продолжает таким образом портить ему жизнь. Об этом сообщает www.gazeta.ru.
Пара была вместе четыре года, а после разрыва Сергей и Лера остались друзьями. Сам певец утверждает, что бывшая пассия всегда будет являться значимым человеком для него и его ближайшего окружения.
Телеведущая 11 лет назад сочеталась браком с хоккеистом Игорем Макаровым, однако приглашения на свадьбу ее бывший не получил. Лазарев тогда публично выражал свою обиду на Кудрявцеву, и оборвал с ней все связи. Однако через некоторое время артисты поговорили друг с другом и оставили любые разлады в прошлом.