Сергей Лазарев считает неудачную личную жизнь «проклятием» Леры Кудрявцевой

Телеведущая 11 лет назад сочеталась браком с хоккеистом Игорем Макаровым, однако приглашения на свадьбу ее бывший не получил. Лазарев тогда публично выражал свою обиду на Кудрявцеву, и оборвал с ней все связи. Однако через некоторое время артисты поговорили друг с другом и оставили любые разлады в прошлом.