Инстасамка рассказала о пожаре в своей квартире

Инстасамка заявила, что удалось спасти «миллион коробок со шмотом», и такое же бессчетное количество вещей было отправлено на восстановление. Помощь неравнодушных помогла проделать эту масштабную работу быстро. Знаменитость призналась, что если бы ей никто не помогал, она бы до сих пор собирала по своей пострадавшей от возгорания квартире нужные вещи.