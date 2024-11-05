Инстасамка рассказала о пожаре в своей квартире

Posted 5 ноября, 18:07
Published 5 ноября, 18:07
Modified 5 ноября, 18:13
Updated 5 ноября, 18:13
Мужа Дарьи, Олега, который выступает под псевдонимом Moneyken, не было дома, так что артистке пришлось спасаться от ЧП самостоятельно.
Как пишет www.gazeta.ru, артистка пережила настоящий шок, когда увидела огонь в своих апартаментах.
Артистка отметила помощь и неравнодушие со стороны каждого, кто помог ей забрать из дома самые значимые вещи, когда пожарные разрешили девушке вернуться в квартиру.
Инстасамка заявила, что удалось спасти «миллион коробок со шмотом», и такое же бессчетное количество вещей было отправлено на восстановление. Помощь неравнодушных помогла проделать эту масштабную работу быстро. Знаменитость призналась, что если бы ей никто не помогал, она бы до сих пор собирала по своей пострадавшей от возгорания квартире нужные вещи.
Певица в своем обращении к аудитории отметила быстроту реагирования пожарной бригады на вызов, так как сотрудники МЧС прибыли через считанные минуты после поступившего звонка. Она сообщила, что пожарные спасли дорогие ее сердцу вещи (альбомы, картины, личные планеры) и наряды для выступлений.
Помимо этого, Дарья выложила снимок коврика для йоги на полу и заявила, что теперь вынуждена спать на нем.