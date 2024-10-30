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Posted 30 октября, 09:09

Published 30 октября, 09:09

Modified 30 октября, 09:12

Updated 30 октября, 09:12

Как организовать бьюти-полку в стиле Underconsumption Core

Как организовать бьюти-полку в стиле Underconsumption Core

30 октября 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney. Как организовать бьюти-полку в стиле Underconsumption Core
Тренд Underconsumption Core, или «недостаточное потребление», набирает обороты среди зумеров и молодых миллениалов. Это движение идет вразрез с культурой бесконечных покупок и навязанных трендов, предлагая сосредоточиться на качестве и долговечности.

Тренд Underconsumption Core, что в переводе с английского означает «недостаточное потребление», активно набирает популярность среди зумеров и молодых миллениалов. Этот подход к осознанному потреблению противопоставляется культуре импульсивных покупок и навязанных трендов, которые так часто распространяются в соцсетях. Основная идея Underconsumption Core — сократить количество покупок в пользу качественных и долговечных товаров.

Мы решили исследовать, как адаптировать этот тренд на примере бьюти-полки, чтобы показать, что, возможно, вам не понадобится обширный арсенал косметики.

Underconsumption Core поощряет осознанное потребление, предлагая отказаться от одноразовых и модных вещейUnderconsumption Core поощряет осознанное потребление, предлагая отказаться от одноразовых и модных вещей
Underconsumption Core поощряет осознанное потребление, предлагая отказаться от одноразовых и модных вещей. Фото: Изображение Midjourney

Что такое Underconsumption Core?

Underconsumption Core поощряет осознанное потребление, предлагая отказаться от одноразовых и модных вещей, которые быстро выходят из обихода, в пользу качественных, долговечных товаров. Примером может служить покупка классических челси вместо сезонных чопперов. Этот тренд поддерживается несколькими факторами:

  • Финансовыми: рост цен вынуждает многие молодые поколения переоценивать траты, предпочитая жить экономнее и дольше оставаться с родителями.
  • Экологическими: необходимость сокращения отходов и борьбы с изменением климата требует пересмотра привычек потребления.
  • Эмоциональными: изобилие и захламление могут вызывать тревожность, поэтому упрощение быта помогает поддерживать внутреннюю гармонию.
Изобилие и захламление могут вызывать тревожность, поэтому упрощение быта помогает поддерживать внутреннюю гармонию.Изобилие и захламление могут вызывать тревожность, поэтому упрощение быта помогает поддерживать внутреннюю гармонию.
Изобилие и захламление могут вызывать тревожность, поэтому упрощение быта помогает поддерживать внутреннюю гармонию.. Фото: Изображение Midjourney

Как устроить бьюти-полку в духе Underconsumption Core?

  1. Доводи средства до конца. Заканчивай начатое, прежде чем приступать к следующему. Это полезно не только для бюджета, но и для кожи, которой не приходится приспосабливаться к частым сменам средств.

  2. Проведи ревизию. Избавься от ненужного: отложи то, что почти не используешь, и подумай, кому это может быть полезно, если срок годности позволяет. Если же продукт почти закончился, найди ему альтернативное применение.

  3. Придумай новые применения. Продукты, которые тебе не подошли, можно использовать по-другому. Например, плотный крем для лица легко трансформируется в лосьон для тела, а неудачный оттенок карандаша для бровей можно использовать как подводку.

  4. Делай паузу перед покупкой. Возникло желание приобрести что-то после обзора? Подожди неделю, чтобы понять, насколько это действительно необходимо. Часто желание исчезает вместе с первым эмоциональным порывом.

  5. Будь критична к онлайн-рекомендациям. Советы блогеров и обзоры — это не универсальное руководство. Подбирай средства с учетом особенностей своей кожи, желательно с профессионалом.

Подход Underconsumption Core позволяет сократить количество продуктов на полкеПодход Underconsumption Core позволяет сократить количество продуктов на полке
Подход Underconsumption Core позволяет сократить количество продуктов на полке. Фото: Изображение Midjourney

Подход Underconsumption Core позволяет сократить количество продуктов на полке, сохраняя только необходимые и действительно работающие средства.

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#Алина Ибрагимова#Красота#Мода#Косметика#Все материалы авторов
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