Как организовать бьюти-полку в стиле Underconsumption Core

Доводи средства до конца. Заканчивай начатое, прежде чем приступать к следующему. Это полезно не только для бюджета, но и для кожи, которой не приходится приспосабливаться к частым сменам средств.

Проведи ревизию. Избавься от ненужного: отложи то, что почти не используешь, и подумай, кому это может быть полезно, если срок годности позволяет. Если же продукт почти закончился, найди ему альтернативное применение.

Придумай новые применения. Продукты, которые тебе не подошли, можно использовать по-другому. Например, плотный крем для лица легко трансформируется в лосьон для тела, а неудачный оттенок карандаша для бровей можно использовать как подводку.

Делай паузу перед покупкой. Возникло желание приобрести что-то после обзора? Подожди неделю, чтобы понять, насколько это действительно необходимо. Часто желание исчезает вместе с первым эмоциональным порывом.