Как организовать бьюти-полку в стиле Underconsumption Core

Posted 30 октября, 09:09
Published 30 октября, 09:09
Modified 30 октября, 09:12
Updated 30 октября, 09:12
Тренд Underconsumption Core, что в переводе с английского означает «недостаточное потребление», активно набирает популярность среди зумеров и молодых миллениалов. Этот подход к осознанному потреблению противопоставляется культуре импульсивных покупок и навязанных трендов, которые так часто распространяются в соцсетях. Основная идея Underconsumption Core — сократить количество покупок в пользу качественных и долговечных товаров.
Мы решили исследовать, как адаптировать этот тренд на примере бьюти-полки, чтобы показать, что, возможно, вам не понадобится обширный арсенал косметики.
Underconsumption Core поощряет осознанное потребление, предлагая отказаться от одноразовых и модных вещей, которые быстро выходят из обихода, в пользу качественных, долговечных товаров. Примером может служить покупка классических челси вместо сезонных чопперов. Этот тренд поддерживается несколькими факторами:
Доводи средства до конца. Заканчивай начатое, прежде чем приступать к следующему. Это полезно не только для бюджета, но и для кожи, которой не приходится приспосабливаться к частым сменам средств.
Проведи ревизию. Избавься от ненужного: отложи то, что почти не используешь, и подумай, кому это может быть полезно, если срок годности позволяет. Если же продукт почти закончился, найди ему альтернативное применение.
Придумай новые применения. Продукты, которые тебе не подошли, можно использовать по-другому. Например, плотный крем для лица легко трансформируется в лосьон для тела, а неудачный оттенок карандаша для бровей можно использовать как подводку.
Делай паузу перед покупкой. Возникло желание приобрести что-то после обзора? Подожди неделю, чтобы понять, насколько это действительно необходимо. Часто желание исчезает вместе с первым эмоциональным порывом.
Будь критична к онлайн-рекомендациям. Советы блогеров и обзоры — это не универсальное руководство. Подбирай средства с учетом особенностей своей кожи, желательно с профессионалом.
Подход Underconsumption Core позволяет сократить количество продуктов на полке, сохраняя только необходимые и действительно работающие средства.