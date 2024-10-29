Звезда «Постучись в мою дверь» снова влюблён: фото Керема Бюрсина с новой избранницей

Сейчас Эрчел строит отношения с предпринимателем Хаканом Сабанджи. Сообщается, что отношения актрисы с семьей Хакана складываются не так гладко: его мать, по слухам, против карьеры будущей невестки и мечтает, чтобы она посвятила себя семье и воспитанию детей.