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Posted 29 октября, 10:28

Published 29 октября, 10:28

Modified 29 октября, 10:31

Updated 29 октября, 10:31

Звезда «Постучись в мою дверь» снова влюблён: фото Керема Бюрсина с новой избранницей

Звезда «Постучись в мою дверь» снова влюблён: фото Керема Бюрсина с новой избранницей

29 октября 2024, 10:28
Фото: kinopoisk. Звезда «Постучись в мою дверь» снова влюблён: фото Керема Бюрсина с новой избранницей
Популярного турецкого актера Керема Бюрсина, звезду сериала «Постучись в мою дверь», заметили в компании новой избранницы — Мелисы Тапан, представительницы одной из влиятельных семей Турции. Местный телеканал впервые показал кадры пары вместе, привлекая внимание поклонников и прессы.

Информация о новом романе Керема Бюрсина появилась 23 октября. Актер признался в интервью турецкой журналистке, что сейчас счастлив, но предпочел не раскрывать имени возлюбленной. Однако вскоре местные СМИ сообщили, что его избранницей является Мелиса Тапан — двоюродная сестра бойфренда бывшей партнерши Бюрсина по съемкам и бывшей возлюбленной Ханде Эрчел.

Керем Бюрсин и Мелиса ТапанКерем Бюрсин и Мелиса Тапан
Керем Бюрсин и Мелиса Тапан. Фото: instagram.com/melisasabancitapan
Мелиса ТапанМелиса Тапан
Мелиса Тапан. Фото: instagram.com/melisasabancitapan
Мелиса ТапанМелиса Тапан
Мелиса Тапан. Фото: instagram.com/melisasabancitapan
Мелиса ТапанМелиса Тапан
Мелиса Тапан. Фото: instagram.com/melisasabancitapan
Мелиса ТапанМелиса Тапан
Мелиса Тапан. Фото: instagram.com/melisasabancitapan

Ранее Керем и Ханде познакомились на съемках сериала «Постучись в мою дверь», где сыграли влюбленных. Вскоре их экранный роман перешел в реальную жизнь, но в 2022 году пара рассталась, предположительно из-за несовместимости характеров.

Сейчас Эрчел строит отношения с предпринимателем Хаканом Сабанджи. Сообщается, что отношения актрисы с семьей Хакана складываются не так гладко: его мать, по слухам, против карьеры будущей невестки и мечтает, чтобы она посвятила себя семье и воспитанию детей.

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#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Кино#Любовь#Турция#Все материалы авторов
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