Звезда «Постучись в мою дверь» снова влюблён: фото Керема Бюрсина с новой избранницей

Posted 29 октября, 10:28
Published 29 октября, 10:28
Modified 29 октября, 10:31
Updated 29 октября, 10:31
Информация о новом романе Керема Бюрсина появилась 23 октября. Актер признался в интервью турецкой журналистке, что сейчас счастлив, но предпочел не раскрывать имени возлюбленной. Однако вскоре местные СМИ сообщили, что его избранницей является Мелиса Тапан — двоюродная сестра бойфренда бывшей партнерши Бюрсина по съемкам и бывшей возлюбленной Ханде Эрчел.
Ранее Керем и Ханде познакомились на съемках сериала «Постучись в мою дверь», где сыграли влюбленных. Вскоре их экранный роман перешел в реальную жизнь, но в 2022 году пара рассталась, предположительно из-за несовместимости характеров.
Сейчас Эрчел строит отношения с предпринимателем Хаканом Сабанджи. Сообщается, что отношения актрисы с семьей Хакана складываются не так гладко: его мать, по слухам, против карьеры будущей невестки и мечтает, чтобы она посвятила себя семье и воспитанию детей.