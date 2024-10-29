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Posted 29 октября, 10:56

Published 29 октября, 10:56

Modified 29 октября, 10:59

Updated 29 октября, 10:59

Екатерина Варнава откровенно рассказала о своем пути к восстановлению

«Больше отдыха и витаминов»: Екатерина Варнава о своем пути к восстановлению

29 октября 2024, 10:56
Фото: instagram.com/kativarnava.

Екатерина Варнава откровенно рассказала о своем пути к восстановлению

Екатерина Варнава откровенно рассказала о том, как в последние четыре года её здоровье подвергалось серьёзным испытаниям из-за последствий ковида, сильного стресса и потери веса.

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась в социальных сетях, что за последние четыре года ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. «Мой организм потрепало, начиная от последствий ковида и заканчивая сильным стрессом и значительной потерей веса», — призналась она в Stories.

Екатерина ВарнаваЕкатерина Варнава
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Екатерина ВарнаваЕкатерина Варнава
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Екатерина ВарнаваЕкатерина Варнава
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Екатерина ВарнаваЕкатерина Варнава
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

Варнава рассказала, что сейчас забота о здоровье стала для нее приоритетом: она принимает витамины и полезные добавки, регулярно делает массажи, следит за питанием и старается уделять больше времени отдыху и восстановлению. Ранее звезда дала откровенное интервью, где затронула темы депрессии, критики и новых этапов в карьер

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#Алина Ибрагимова#Здоровье#Знаменитости#Все материалы авторов
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