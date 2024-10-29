«Больше отдыха и витаминов»: Екатерина Варнава о своем пути к восстановлению

Варнава рассказала, что сейчас забота о здоровье стала для нее приоритетом: она принимает витамины и полезные добавки, регулярно делает массажи, следит за питанием и старается уделять больше времени отдыху и восстановлению. Ранее звезда дала откровенное интервью, где затронула темы депрессии, критики и новых этапов в карьер