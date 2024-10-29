«Больше отдыха и витаминов»: Екатерина Варнава о своем пути к восстановлению

Posted 29 октября, 10:56
Published 29 октября, 10:56
Modified 29 октября, 10:59
Updated 29 октября, 10:59
Актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась в социальных сетях, что за последние четыре года ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. «Мой организм потрепало, начиная от последствий ковида и заканчивая сильным стрессом и значительной потерей веса», — призналась она в Stories.
Варнава рассказала, что сейчас забота о здоровье стала для нее приоритетом: она принимает витамины и полезные добавки, регулярно делает массажи, следит за питанием и старается уделять больше времени отдыху и восстановлению. Ранее звезда дала откровенное интервью, где затронула темы депрессии, критики и новых этапов в карьер