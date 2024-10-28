Шнуровка, леопардовый принт, каблуки-бананы, мотоботы и сапоги в складку: модницы в восторге от трендов осенне-зимней обуви

Это зимой и поздней осенью будут актуальны как уже хорошо знакомые и любимые нами модели — такие как челси, угги и казаки, так и новые, необычные виды обуви. Это сапоги с напуском, мотоботы и ботинки на танкетке. Подробнее и более полно в нашем обзоре.

Если вы еще не обновили обувной гардероб на наступивший осенне-зимний сезон, то изучайте свежие тренды, чтобы купить актуальные модели и пополнить ряды модниц. Сапоги с каблуком-бананом Этот каблук необычной формы в этом сезоне обыграли многие обувные бренды. Дело в том, что он делает обувь невероятно устойчивой, а процесс ношения — комфортным. Голенище у сапог не узкое, а слегка свободное, поэтому для повышения стильного градуса их можно смять в легкую гармошку. Фото: freepik Леопардовые ботинки Обувь из кожи, выделанной под леопардовый принт, будет невероятно актуальной в этом сезоне. Сочетайте такие сапоги и ботинки с джинсами, длинными юбками и платьями, классическими брюками — и не промахнетесь. Фото: freepik Мотоботы Эти короткие сапоги в байкерской стилистике уже влюбили в себя всех нью-йоркских модниц. И да, они только кажутся грубоватыми, на самом деле очень мягкие и комфортные. Фото: freepik Ботинки с мехом из овчины В наши суровые зимы без такой теплой обуви не обойтись. Мех из овчины не только согреет ноги изнутри, но и украсит ботинки контрастной деталью. Фото: freepik Структурированные ботинки Высокие структурированные ботинки из плотной и нарочито грубоватой кожи и наборным каблуком отсылают к эпохе 60-70-х годов и стилю бохо. Они будут идеально смотреться с широкими пальто а-ля пончо, цветными пуховиками, теплыми принтованными платьями. Фото: freepik Сапоги с напуском Самая необычная новинка сезона, которая буквально притягивала взгляды на подиумах. Эти сапоги сделаны из мягкой замши, которую можно собрать мягкими складками в районе голенища, а можно выпрямить и сделать ботфортами. Фото: freepik Ботфорты, закрывающие колени Высокая модель ботфортов еще больше утепляет ноги, надежно закрывая колени от холода и ветра. Также ботфорты оснащены удобным устойчивым каблуком и толстой подошвой, которой не страшны грязь и лужи. Фото: freepik Ботинки на танкетке Для тех, кто хочет, чтобы обувь прибавляла рост, но при этом мечтает о комфортной ходьбе без каблуков, дизайнеры создали модели ботинок на танкетке. Такие универсальные модели подойдут к любому стилю. Фото: freepik Ковбойские сапоги Ковбойские сапоги остаются непревзойденными в плане комфорта и удобства, даже несмотря на наличие каблука. В этом сезоне выбирайте замшевые модели в необычном цвете — нежно-розовом или жемчужно-сером. Фото: freepik Сапоги на шнуровке Такие сапоги до колена со шнуровкой по всей длине подойдут любителям этно или кантри-стиля. Они прекрасно смотрятся с пышными и струящимися юбками. Но хороши и поверх узких джинсов-скинни или леггинсов. Читайте также: Универсальная сумка женщины: 10 незаменимых предметов, которые должны быть с собой всегда Шарф — главный аксессуар сезона-2024: с чем и как носить Цвета одежды для знаков зодиака — какой оттенок усилит вашу энергию