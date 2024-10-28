Парадокс фитнеса: много — вредно, мало — тоже

Человеческий организм — это сложная и адаптивная система, которой для роста и развития требуется определённое количество стресса. Физические упражнения создают такой стресс, и в ответ на это наш организм восстанавливается и укрепляется. Однако, если мы слишком сильно нагружаем свой организм, не давая ему достаточно времени на восстановление, мы можем принести больше вреда, чем пользы.