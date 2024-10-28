Ипотека под залог недвижимости: эксперт рассказал о нюансах покупки и продажи жилья

Posted 28 октября, 08:23
Published 28 октября, 08:23
Modified 28 октября, 08:25
Updated 28 октября, 08:25
В редких случаях заемщикам удается быстро выплатить ипотеку и уже став полноправным владельцем недвижимости решать жилищные вопросы, связанные с расширением или переездом. Срочные жизненные обстоятельства зачастую идут вразрез с 20-летним сроком кредитования, поэтому банки дают разрешение на продажу квартиры в ипотеке и покупку жилья под залог недвижимости.
Серийный предприниматель, бизнесмен и основатель строительной компании «ЮКО» Вадим Юлдашев рассказал о нюансах таких сделок.
При продаже квартиры, которая является залогом по ипотеке, возникают определенные сложности и требуются особые условия. В общем случае, если квартира была заложена в банке как обеспечение по ипотеке, то для ее продажи необходимо получить согласие банка, поскольку на ней лежат обременения.
В случае, если покупатель хочет приобрести заложенную квартиру и у него также есть ипотека, возможна трехсторонняя сделка с участием продавца, покупателя и банка. В этом случае часть денежных средств от продажи квартиры направляется на погашение части ипотечных обязательств текущей ипотеки, а оставшаяся часть выплачивается продавцу.
«Однако необходимо помнить, что такие сделки требуют внимательного юридического и финансового анализа, а также согласования с банком, у которого заложена квартира. Будьте готовы к дополнительным условиям и процедурам при продаже такого имущества. Важно оценить все возможные риски и обратиться к специалистам для консультации и поддержки в подобных сделках», — советует Юлдашев.
При продаже квартиры, которая является залоговым имуществом в банке, условия могут быть весьма разнообразны и зависят от политики и требований конкретного банка, рассказывает эксперт.
Один из вариантов — банк может потребовать от покупателя взять ипотечный кредит именно в этом же банке. Такие условия могут встречаться и составлять часть стратегии банка по привлечению новых клиентов и удержанию кредитного портфеля.
Также, существуют банки, которые рассматривают возможность проведения сделок с участием двух банков. В таких трехсторонних сделках принимают участие продавец, покупатель и оба банка, что добавляет сложности в процесс сделки.
Когда речь идет о продаже квартиры, которая является заложенной в банке, возникают вопросы о возможности использования ее в качестве залога, если в ней имеются детские доли.
«Действительно, отдать в залог квартиру, в которой имеются детские доли, является сложным и непростым процессом. В случае, если дети являются собственниками части квартиры, необходимо учитывать, что третьей стороной в сделках с их имуществом являются органы опеки. Они выносят разрешения на сделки с недвижимостью, в которой зарегистрированы дети», — объясняет Вадим Юлдашев.
Для упрощения данной ситуации возможны варианты, например, передача детям больших долей в другом объекте недвижимости, при наличии такового, с последующим согласием органов опеки на отзыв долей в спорной квартире. Таким образом, можно добиться того, чтобы квартира находилась исключительно в собственности совершеннолетних лиц, упрощая процесс продажи или использования как залога.
Когда речь идет о продаже квартиры, которая является заложенной в банке, встает вопрос о возможности оформления залога на недвижимость, если сам объект залога расположен в другом городе. Этот вопрос часто вызывает недоумение, так как требования банков по данному вопросу могут быть довольно жесткими.
«На практике большинство банков предпочитают, чтобы объект недвижимости, выходящий в залог, находился в том же районе, где расположено отделение банка. Это обусловлено не только логистическими соображениями, но и позволяет банку следить за состоянием залогового имущества более эффективно», — рассказывает эксперт.
Если же квартира, выступающая в роли залога, находится в другом городе, могут возникнуть трудности с контролем за ней со стороны банка. Тем не менее, в редких случаях некоторые банки могут рассмотреть возможность такого залога, но это требует дополнительных согласований и может быть связано с большими условиями и рисками.
Когда речь идет о продаже квартиры, находящейся в залоге у банка, возникает вопрос о возможности взять дополнительно в залог другую недвижимость, на которую оформляется ипотека. По практике, действительно, в случае взятия ипотеки под залог первой недвижимости для приобретения нового объекта, обычно происходит следующее.
Залоговая квартира, под которую была выдана ипотека, освобождается в момент, когда новый объект недвижимости переходит в собственность покупателя. Таким образом, залогом для банка становится приобретаемый второй объект недвижимости. Это происходит в результате снятия старого залога и установления нового для обеспечения ипотечного кредита.
Такой механизм обусловлен необходимостью обеспечения платежеспособности заемщика и защиты интересов банка. При этом важно помнить, что каждый случай может иметь свои особенности, и конкретные условия проведения таких операций могут варьироваться в зависимости от политики конкретного банка и законодательства.
«Да, в случае продажи квартиры, которая является залоговым имуществом в банке, необходимо провести оценку недвижимости. Это важный шаг при сделках с ипотечным кредитованием, поскольку оценка рыночной стоимости поможет банку понять, насколько сумма заемных средств в случае невыплаты кредита может быть покрыта», — объясняет предприниматель.
Проведение оценки помогает банку убедиться в соответствии стоимости залогового имущества сумме кредита и минимизировать риски, связанные с возможными убытками в случае дефолта заемщика.
Практически все банки в настоящее время предлагают услуги по ипотечному кредитованию с использованием недвижимости в качестве залога, отмечает Юлдашев. Однако стоит отметить, что для банков это связано с высокими финансовыми рисками, а также оценка стоимости недвижимости часто может быть недооценена на данный момент, что может отразиться на условиях предоставления кредита не всегда в лучшую сторону.
Льготные программы ипотеки могут предоставить значительные преимущества при приобретении жилья, однако важно понимать, что подобные программы обычно не распространяются на заложенную в банке недвижимость. Таким образом, если квартира является залоговым имуществом, продажа ее в рамках льготной программы возможна только на рынке вторичного жилья.
Это ограничение связано с особенностями льготных программ и требованиями банков в отношении залогового имущества. Поэтому, если желание продать квартиру, заложенную в банке, возникает в контексте участия в льготной программе ипотеки, необходимо быть готовым к тому, что данная опция может быть недоступна, и продажа будет возможна только на вторичном рынке жилья.