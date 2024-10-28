Ипотека под залог недвижимости: эксперт рассказал о нюансах покупки и продажи жилья

Если же квартира, выступающая в роли залога, находится в другом городе, могут возникнуть трудности с контролем за ней со стороны банка. Тем не менее, в редких случаях некоторые банки могут рассмотреть возможность такого залога, но это требует дополнительных согласований и может быть связано с большими условиями и рисками.