Где безопаснее в Петербурге при ЧС, на Ветеранов или Невском?

Posted 28 октября, 09:11
Published 28 октября, 09:11
Modified 28 октября, 09:13
Updated 28 октября, 09:13
Говоря простым языком, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится тогда, когда в той или иной местности происходит какое-нибудь масштабное бедствие, угрожающее реальной опасностью людям и их имуществу либо природе.
Это могут быть и природные масштабные явления (например лесные пожары или наводнения), и техногенные катастрофы (например разлив химикатов), и распространение опасной болезни (например при коронавирусе), и другие бедствия, повлекшие (либо могущие повлечь) за собой человеческие жертвы.
Правовое определение режима ЧС указано в законе РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
«Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».
В этом законодательном акте указано, что главная цель режима чрезвычайной ситуации — снизить до минимума ущерб и последствия от того или иного бедствия. То есть в первую очередь введение режима направлено на защиту граждан и имущества, на помощь россиянам. При этом режим чрезвычайной ситуации не стоит путать с режимом ЧП или военным положением.
Кто может ввести режим ЧС
Он может быть введен на всей территории нашего государства. Но, как правило, его вводят точечно — в отдельных российских регионах или городах. Такие полномочия есть у глав городов и регионов — региональный уровень ЧС, а также у правительства и президента — федеральный уровень чрезвычайной ситуации.
То есть при возникновении опасной обстановки в Санкт-Петербурге региональные и городские власти имеют право самостоятельно ввести режим ЧС.
При введении режима ЧС власти Санкт-Петербурга для ликвидации определенной чрезвычайной ситуации могут привлекать силы граждан, бизнеса, организаций.
Обязанности граждан
В первую очередь, жители Санкт-Петербурга должны соблюдать правила поведения при ЧС, которые власти обязаны озвучить при введении соответствующего режима. Например, при объявлении эвакуации своевременно и организованно эвакуироваться с опасных территорий, носить при себе удостоверение личности и предъявлять его представителям власти по требованию.
Население должно при необходимости всячески содействовать устранению последствий и не мешать проводить аварийные, спасательные или иные неотложные работы.
Обязанности организаций
При объявлении режима ЧС предприятия и организации Санкт-Петербурга должны самостоятельно финансировать все мероприятия по обеспечению защиты своих сотрудников и участвовать в ликвидации всех последствий за свой счет. При конкретной опасности организации и предприятия Санкт-Петербурга обязаны временно прекратить свою деятельность до особых распоряжений.
Власти Санкт-Петербурга вправе сами принимать решение о введении тех или иных ограничений при режиме ЧС. Это зависит от развития, характера и сложности чрезвычайной ситуации. Например:
В соответствии с Гражданским кодексом власти Санкт-Петербурга имеют право при режиме чрезвычайной ситуации изъять у любого гражданина либо организации имущество, если это требуют обстоятельства. Это называется реквизицией. При этом граждане должны получить полную стоимость реквизированного имущества.
Сотрудников организаций и предприятий Санкт-Петербурга при ЧС могут временно перевести на иную работу, привлечь к работе в праздники и выходные — без их согласия. Если чрезвычайная ситуация мешает трудовой деятельности, то работодатель имеет право разорвать с сотрудником трудовой договор.
Власти при введении режима ЧС принимают на себя обязательства помогать своим гражданам. То есть россияне, столкнувшиеся с бедствием, имеют право на возмещение ущерба, причиненное их здоровью и имуществу, а также на медобслуживание, компенсации и соцгарантии.
Однако на практике обычно нужно доказывать этот ущерб в судебном порядке. А оказание материальной поддержки, как правило, носит точечный характер и выплачивается далеко не каждому.
Трудовые гарантии
При режиме чрезвычайной ситуации сотрудника могут уволить, только если чрезвычайная ситуация мешает осуществлению трудовой деятельности. Например, цех оказался затоплен в результате наводнения. Тогда у работодателя есть право разорвать трудовой договор с сотрудником.
Если предприятие или организация продолжает функционировать, но с некоторыми ограничениями, то работодатель может объявить простой. В этом случае он обязан платить 2/3 тарифной ставки работникам.
Если же работник из-за чрезвычайной ситуации не может добраться до места работы, то ему нельзя засчитать прогул и тем более уволить с работы. В этом случае можно договориться о переводе сотрудника на удаленную работу или временном отпуске.
Компенсации пострадавшим
Власти обязаны помочь деньгами лицам, пострадавшим при ЧС. Но суммы денежных выплат зависят от полученного ущерба. Кроме того, размеры и правила выплат самостоятельно устанавливаются местными органами власти.
При ЧС федерального масштаба россиянам положено:
Важно!
При режиме ЧС россияне не освобождаются от своих обязательств — например по уплате кредитов, услуг ЖКХ и т. д. Закон не дает никаких определенных гарантий при чрезвычайной ситуации и не обязуется покрывать все полученные при ЧС убытки.
Чтобы получить какие-либо компенсации, нужно подать специальное заявление в межведомственную комиссию по ликвидации чрезвычайной ситуации в Санкт-Петербурге. Только тогда гражданина могут занести в список пострадавших, и он может претендовать на какую-либо финансовую помощь.
Режим ЧС неоднократно вводился в разных российских регионах по различным причинам. Например, в июле 2023 года такой режим был введен в Ханты-Мансийском АО из-за масштабных пожаров, а в ноябре 2023 года — в Крыму из-за мощного шторма.
Были прецеденты введения режима чрезвычайной ситуации и в отдельных городах РФ. Так, летом 2023 года из-за сильных ливней он был введен в Сочи, а в феврале 2023 года — в городе Ефремов, где из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома.
В 2024 году режим ЧС вводился в некоторых российских субъектах Федерации из-за боевых действий:
Жителям приграничных районов Курской области, которые пострадали при ЧС, выплатят единовременно по 10 тыс. рублей. Кроме того, государство гарантирует выплаты в размере 15 тыс. рублей тем лицам, которые признаны по закону пострадавшими и имеют регистрацию в границах области чрезвычайной ситуации. Родственникам погибших выплатят по полтора миллиона рублей, за средний и тяжкий вред здоровью — по 600 000 ₽, за легкий — 300 000 руб.
Такие же выплаты действуют и для жителей Белгородской области, признанных пострадавшими.
Кроме того, жителям Курской области предоставляется временная возможность приостановить выплаты по кредитам, а бизнесу — провести реструктуризацию кредитов и займов.
В первую очередь, жителям Санкт-Петербурга рекомендуется не впадать в панику и сохранять спокойствие. Необходимо прислушаться к информации, передаваемой через уличные системы оповещения либо включить радио или телевизор, где обязательно будут перечисляться правила поведения граждан при ЧС.
Гражданам необходимо покинуть опасное место — в этом помогут специальные городские службы, в экстренных случаях власти Санкт-Петербурга могут объявить эвакуацию. Следует собрать самые необходимые вещи и взять документы.
В Санкт-Петербурге определено 7 безопасных районов города, куда будут эвакуировать людей во время ЧС техногенного и природного характера:
Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Санкт-Петербурга.
В данных районах Санкт-Петербурга, объяснили в региональном МЧС, соблюдено больше критериев безопасности по сравнению с другими. Хотя это и не означает, что там будет стопроцентно безопасно при любом катаклизме.
Как получить компенсации при ЧС?
Нужно попасть в список лиц, пострадавших при ЧС. Этот список составляет специально уполномоченный орган — обычно местная администрация или межведомственная комиссия, созданная для ликвидации последствий ЧС. Если не подать заявление об этом вовремя, то право на выплату придется отстаивать в суде.
Никаких массовых выплат при режиме чрезвычайной ситуации для граждан не предусмотрено. Правительство и местные органы власти могут вводить выплаты и компенсации на свое усмотрение.
При режиме ЧС отменяют уплату кредитов, налогов, услуг ЖКХ?
Автоматически ничего не приостанавливается. Региональные или федеральные власти могут в каждой конкретной ситуации вводить меры поддержки граждан.
Режим чрезвычайной ситуации накладывает на граждан определенные обязательства и может ограничить ряд прав. При этом государство вводит меры поддержки граждан, но не обязано покрывать все убытки, полученные при ЧС.