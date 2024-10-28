Где безопаснее в Петербурге при ЧС, на Ветеранов или Невском?

Что такое режим ЧС и когда его могут ввести

Что обязаны делать граждане при режиме ЧС

Какие ограничения могут ввести в Санкт-Петербурге при ЧС

Какие права и гарантии есть у жителей Санкт-Петербурга в режиме ЧС

Примеры введения режима ЧС в России

Что делать петербуржцам при введении режима ЧС