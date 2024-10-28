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Posted 28 октября, 11:27

Published 28 октября, 11:27

Modified 28 октября, 11:29

Updated 28 октября, 11:29

7 самых красивых причесок Эмили Ратаковски — фото

7 самых красивых причесок Эмили Ратаковски — фото

28 октября 2024, 11:27
Фото: страница Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски умеет быть разной. И во многом это обусловлено ее работой с волосами. Актриса носит пряди средней длины, но умудряется каждый раз укладывать их по-разному.

В итоге мы видим то непосредственные легкие волны, то небрежный пучок, то графичное длинное каре. Собрали 10 самых ярких образов звезды, чтобы вы вдохновились.

Пляжный боб

Такой вариант боба уместен как для красной дорожки, так и для вечеринки с друзьями. Свои прямые пряди актриса закрутила легкими волнами, слегка расчесала их пальцами и уложила на косой пробор.

Фото: John Nacion/ Shutterstock

Итальянская укладка

Этот драматичный образ Эмили явно скопировала из итальянских мелодрам 60-х годов. Волосы собраны в улитку на затылке, лицо украшает прямая челка, слегка удлиненная по бокам.

Фото: страница Эмили Ратаковски

Изысканные пряди

А здесь образ Ратаковски украшает не челка, а две длинные подкрученные пряди, выпущенные по бокам. Волосы при этом собраны в пучок на затылке.

Фото: страница Эмили Ратаковски

Глянцевые волны

Центральный пробор является обязательным условием для этого богемного образа. Главное — не перекрутить локоны, они должны иметь очень легкий изгиб.

Фото: страница Эмили Ратаковски

Чистые линии

Супергладкая прическа идет Эмили Ратаковски не меньше, чем ее фирменные небрежные локоны. В этот раз актриса не оставила даже челку, полностью открыв лицо.

Фото: страница Эмили Ратаковски

Стильная асимметрия

Эта прическа навеяна образами звездами Старого Голливуда, когда закрученные в локоны волосы укладывали только на одну сторону. Особый шик образу придает густая косая челка.

Фото: страница Эмили Ратаковски

Объем на все времена

Эстетика 60-х так и сквозит в этом роскошном образе. Звезда демонстрирует пышный объем у корней и тщательно завитые в кольца кончики волос. Густая челка разделена на прямой пробор.

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#Алла Хан#Общество#Красота#Эмили Ратаковски
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