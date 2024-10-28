7 самых красивых причесок Эмили Ратаковски — фото

Posted 28 октября, 11:27
Published 28 октября, 11:27
Modified 28 октября, 11:29
Updated 28 октября, 11:29
В итоге мы видим то непосредственные легкие волны, то небрежный пучок, то графичное длинное каре. Собрали 10 самых ярких образов звезды, чтобы вы вдохновились.
Такой вариант боба уместен как для красной дорожки, так и для вечеринки с друзьями. Свои прямые пряди актриса закрутила легкими волнами, слегка расчесала их пальцами и уложила на косой пробор.
Этот драматичный образ Эмили явно скопировала из итальянских мелодрам 60-х годов. Волосы собраны в улитку на затылке, лицо украшает прямая челка, слегка удлиненная по бокам.
А здесь образ Ратаковски украшает не челка, а две длинные подкрученные пряди, выпущенные по бокам. Волосы при этом собраны в пучок на затылке.
Центральный пробор является обязательным условием для этого богемного образа. Главное — не перекрутить локоны, они должны иметь очень легкий изгиб.
Супергладкая прическа идет Эмили Ратаковски не меньше, чем ее фирменные небрежные локоны. В этот раз актриса не оставила даже челку, полностью открыв лицо.
Эта прическа навеяна образами звездами Старого Голливуда, когда закрученные в локоны волосы укладывали только на одну сторону. Особый шик образу придает густая косая челка.
Эстетика 60-х так и сквозит в этом роскошном образе. Звезда демонстрирует пышный объем у корней и тщательно завитые в кольца кончики волос. Густая челка разделена на прямой пробор.