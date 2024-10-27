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Posted 27 октября, 08:37

Published 27 октября, 08:37

Modified 27 октября, 08:39

Updated 27 октября, 08:39

Хью Хефнер, основатель Playboy

Сын основателя Playboy предложил баснословную сумму, чтобы вернуть в семью издание

27 октября 2024, 08:37
Фото: соцсети
Хью Хефнер, основатель Playboy
Купер Хефнер, сын легендарного основателя журнала 18+, сделал предложение о покупке Playboy Enterprises владельцу компании PLBY Group.

Решение приобрести компанию за 100 миллионов долларов наличными стало не просто деловым предприятием, а личным делом чести Купера, который считает бренд Playboy неотъемлемой частью наследия своей семьи.

33-летний Купер Хефнер хочет вернуть Playboy к его истокам, одновременно модернизируя бренд для современной аудитории.

«Playboy — это больше, чем просто бренд, — это символ творчества, свободы самовыражения и рассказывания историй, — заявил Купер. — Это приобретение — дань уважения ценностям, которые создал мой отец, и открытие новых возможностей для роста в современном мире развлечений».

Напомним, Хью Хефнер основал компанию PLBY Group в 1953 год, начав выпускать Playboy. Издание быстро стало популярым благодаря смелому сочетанию провокационных фотографий и подробных интервью с самыми известными людьми XX века. Однако в последние годы Playboy с трудом сохраняет свою актуальность, а PLBY Group переключил все внимание на лицензионные соглашения и цифровые проекты, рассказывает speaksly.

Хью Хефнера, который скончался в 2017 году в возрасте 91 года, помнят не только за создание журнала Playboy, но и за его влияние на общественные и культурные движения, связанные со свободой слова, гражданскими правами и сексуальной свободой. Под его руководством Playboy стал мировым культурным эталоном, а тираж журнала в 1970-х годах достиг 7 миллионов экземпляров в месяц.

После смерти Хью в «Плейбое» произошли значительные изменения. В 2020 году журнал перестал выходить в печатном виде и перешёл на цифровой формат. Компания PLBY Group, которая в 2021 году вывела «Плейбой» на биржу, столкнулась с падением цен на акции и финансовыми трудностями. В настоящее время её рыночная капитализация составляет 53,5 миллиона долларов, что намного ниже пиковой стоимости.

Сохраняя наследие, созданное его отцом, Купер Хефнер стремится возродить бренд. В случае успешной сделки Купер Хефнер займёт пост генерального директора и выведет бренд на новый уровень развития. PLBY Group уже объявила о планах перезапустить культовый журнал Playboy в 2025 году, что может стать началом новой главы в истории бренда.

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