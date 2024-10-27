Сын основателя Playboy предложил баснословную сумму, чтобы вернуть в семью издание

Хью Хефнера, который скончался в 2017 году в возрасте 91 года, помнят не только за создание журнала Playboy, но и за его влияние на общественные и культурные движения, связанные со свободой слова, гражданскими правами и сексуальной свободой. Под его руководством Playboy стал мировым культурным эталоном, а тираж журнала в 1970-х годах достиг 7 миллионов экземпляров в месяц.