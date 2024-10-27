«Бабочка» или «волк»? Стилисты рассказали, кому подойдут эти модные стрижки

Вы также можете обратить внимание на текстуру волос и на то, насколько хорошо ваши волосы сохраняют объем, упругость и укладываются слоями. Например, если волосы вьющиеся и тонкие, возможно, не стоит делать стрижку «волк» или «бабочка», чтобы сохранить густоту.