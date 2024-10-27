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Posted 27 октября, 07:26

Published 27 октября, 07:26

Modified 27 октября, 07:28

Updated 27 октября, 07:28

«Бабочка» или «волк»? Стилисты рассказали, кому подойдут эти модные стрижки

«Бабочка» или «волк»? Стилисты рассказали, кому подойдут эти модные стрижки

27 октября 2024, 07:26
Фото: соцсети
Оба трендовые образа предполагают многослойность и объём, но чем они отличаются друг от друга? И как определить, какая из них лучше?

Что такое стрижка «бабочка»?

Стрижка «бабочка», которая в буквальном смысле получила своё название из-за сходства с крыльями бабочки, предполагает многослойность, пышность и объём.

«Стрижка „бабочка“ — это сочетание коротких и длинных прядей для создания объёма в причёске, — объясняет Вyrdie стилист Жаклин Баутиста. — Самые короткие пряди обрамляют лицо, а длинные ниспадают по всей длине».
Стрижка женская «бабочка»Стрижка женская «бабочка»
Стрижка женская «бабочка». Фото: соцсети

Эта стрижка отличается гибкостью, поскольку её можно сделать разной длины. Это универсальная многослойная причёска, которая создаёт иллюзию коротких волос, сохраняя при этом длинные слои под ними.

«Это идеальная стрижка для придания объёма и подвижности, которая предлагает клиентам гибкость и объём без ущерба для длины», — дополняет эксперт.

Что такое стрижка «волк»?

Стрижка «волк», как и «бабочка», имеет слои и объём.

«Стрижка „волчья пасть“ — это смесь „шага“ и „маллета“ с рваными слоями, которые придают объём сверху и создают лёгкую волнистость снизу, — объясняет парикмахер Дженнифер Кораб.
Стрижка женская «волк»Стрижка женская «волк»
Стрижка женская «волк». Фото: соцсети

Она идеально подходит для клиентов, которым нужно придать образу больше стиля 80-х, взъерошенного и необузданного.

Как выбрать

Прежде всего, подумайте, какой стиль лучше всего соответствует вашим личным предпочтениям и образу жизни.

«Стрижка „бабочка“ отлично подходит тем, кто хочет быть гибким, предлагая объём и движение на макушке, сохраняя при этом более длинные пряди для более изысканного и универсального образа. Она отлично подходит людям, которые любят экспериментировать с разными стилями», — рассказывает Кораб.
«С другой стороны, стрижка „волк“ лучше подходит клиентам, которые хотят выглядеть смело, в текстурном стиле, не требующем особого ухода. Она идеально подходит тем, кто хочет выглядеть более дерзко и взъерошенно», — дополняет эксперт.

Вы также можете обратить внимание на текстуру волос и на то, насколько хорошо ваши волосы сохраняют объем, упругость и укладываются слоями. Например, если волосы вьющиеся и тонкие, возможно, не стоит делать стрижку «волк» или «бабочка», чтобы сохранить густоту.

Чтобы подчеркнуть каждую стрижку, Баутиста советует не пренебрегать укладкой, сочетая средства для укладки с стрижкой «волк» и круглую щетку-брашинг с стрижкой «Бабочка».

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#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Тренды 2024#Стрижка
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