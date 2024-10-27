«Бабочка» или «волк»? Стилисты рассказали, кому подойдут эти модные стрижки

Posted 27 октября, 07:26
Published 27 октября, 07:26
Modified 27 октября, 07:28
Updated 27 октября, 07:28
Стрижка «бабочка», которая в буквальном смысле получила своё название из-за сходства с крыльями бабочки, предполагает многослойность, пышность и объём.
«Стрижка „бабочка“ — это сочетание коротких и длинных прядей для создания объёма в причёске, — объясняет Вyrdie стилист Жаклин Баутиста. — Самые короткие пряди обрамляют лицо, а длинные ниспадают по всей длине».
Эта стрижка отличается гибкостью, поскольку её можно сделать разной длины. Это универсальная многослойная причёска, которая создаёт иллюзию коротких волос, сохраняя при этом длинные слои под ними.
«Это идеальная стрижка для придания объёма и подвижности, которая предлагает клиентам гибкость и объём без ущерба для длины», — дополняет эксперт.
Стрижка «волк», как и «бабочка», имеет слои и объём.
«Стрижка „волчья пасть“ — это смесь „шага“ и „маллета“ с рваными слоями, которые придают объём сверху и создают лёгкую волнистость снизу, — объясняет парикмахер Дженнифер Кораб.
Она идеально подходит для клиентов, которым нужно придать образу больше стиля 80-х, взъерошенного и необузданного.
Прежде всего, подумайте, какой стиль лучше всего соответствует вашим личным предпочтениям и образу жизни.
«Стрижка „бабочка“ отлично подходит тем, кто хочет быть гибким, предлагая объём и движение на макушке, сохраняя при этом более длинные пряди для более изысканного и универсального образа. Она отлично подходит людям, которые любят экспериментировать с разными стилями», — рассказывает Кораб.
«С другой стороны, стрижка „волк“ лучше подходит клиентам, которые хотят выглядеть смело, в текстурном стиле, не требующем особого ухода. Она идеально подходит тем, кто хочет выглядеть более дерзко и взъерошенно», — дополняет эксперт.
Вы также можете обратить внимание на текстуру волос и на то, насколько хорошо ваши волосы сохраняют объем, упругость и укладываются слоями. Например, если волосы вьющиеся и тонкие, возможно, не стоит делать стрижку «волк» или «бабочка», чтобы сохранить густоту.
Чтобы подчеркнуть каждую стрижку, Баутиста советует не пренебрегать укладкой, сочетая средства для укладки с стрижкой «волк» и круглую щетку-брашинг с стрижкой «Бабочка».