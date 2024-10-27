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Posted 27 октября, 16:21

Published 27 октября, 16:21

Modified 27 октября, 16:23

Updated 27 октября, 16:23

3 идеи, как украсить свой дом тыквами

3 идеи, как украсить свой дом тыквами

27 октября 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney
Тыквы — это самый бюджетный и невероятно яркий способ создать осеннюю атмосферу. Как это сделать красиво в прихожей, гостинной и спальне — в материале NEWIA.

Чтобы помочь вам создать идеальный осенний образ, мы собрали наши лучшие идеи о том, как использовать тыквы практически в любом помещении вашего дома.

Украсьте тыквами крыльцо

Крыльцо с осенним декором и тыквамиКрыльцо с осенним декором и тыквами
Крыльцо с осенним декором и тыквами. Фото: Jacob Fox

Холодный климат прекрасно подходит, чтобы хранить тыквы на улице в течение нескольких недель. Сделайте своё осеннее крыльцо осенним маяком с помощью светящихся тыкв, например при помощи светодиодных гирлянд. Добавьте сухоцветы и горшки с осенними цветами.

Идеи украшения из тыквы для гостиной

Идеи украшения из тыквы для гостинойИдеи украшения из тыквы для гостиной
Идеи украшения из тыквы для гостиной. Фото: Kritsada Panichgul

Если камин в гостиной пока не используется по прямому назначению, его можно наполнить тыквами. Но не переусердствуйте с этим украшением, чтобы не превратить жилое помещение в склад овощей. Выберете ли вы одну большую тыкву или мини-экземпляры, эффект, несомненно, придаст гостиной сезонный стиль. Её можно использовать вместе с цветами, чтобы создать пышную композицию.

Если камина нет, можно поставьте тыкву на журнальный столик, добавив свечи, стопку книг и фотографию в рамке.

Как украсить тыквами столовую

Как украсить тыквами столовуюКак украсить тыквами столовую
Как украсить тыквами столовую. Фото: Jay Wilde

Невысокая осенняя композиция из тыкв и осенняя цветовая палитра украсит праздничный стол элегантным оформлением. Скатерть может быть простой и лаконичной, особенно в сочетании со столом в деревенском стиле. Вместо традиционной цветочной композиции в центре стола в этом случае можно просто разложить тыквы от одного конца скатерти до другого — и это будет потрясающий декор.

Мини-тыквы идеально подходят для того, чтобы наполнять ими прозрачные вазы или просто расставлять по комнате.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер#Дом и сад#Тыква#Бюджетный дизайн
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