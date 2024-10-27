3 идеи, как украсить свой дом тыквами

Posted 27 октября, 16:21
Published 27 октября, 16:21
Modified 27 октября, 16:23
Updated 27 октября, 16:23
Чтобы помочь вам создать идеальный осенний образ, мы собрали наши лучшие идеи о том, как использовать тыквы практически в любом помещении вашего дома.
Холодный климат прекрасно подходит, чтобы хранить тыквы на улице в течение нескольких недель. Сделайте своё осеннее крыльцо осенним маяком с помощью светящихся тыкв, например при помощи светодиодных гирлянд. Добавьте сухоцветы и горшки с осенними цветами.
Если камин в гостиной пока не используется по прямому назначению, его можно наполнить тыквами. Но не переусердствуйте с этим украшением, чтобы не превратить жилое помещение в склад овощей. Выберете ли вы одну большую тыкву или мини-экземпляры, эффект, несомненно, придаст гостиной сезонный стиль. Её можно использовать вместе с цветами, чтобы создать пышную композицию.
Если камина нет, можно поставьте тыкву на журнальный столик, добавив свечи, стопку книг и фотографию в рамке.
Невысокая осенняя композиция из тыкв и осенняя цветовая палитра украсит праздничный стол элегантным оформлением. Скатерть может быть простой и лаконичной, особенно в сочетании со столом в деревенском стиле. Вместо традиционной цветочной композиции в центре стола в этом случае можно просто разложить тыквы от одного конца скатерти до другого — и это будет потрясающий декор.
Мини-тыквы идеально подходят для того, чтобы наполнять ими прозрачные вазы или просто расставлять по комнате.