3 идеи, как украсить свой дом тыквами

Если камин в гостиной пока не используется по прямому назначению, его можно наполнить тыквами. Но не переусердствуйте с этим украшением, чтобы не превратить жилое помещение в склад овощей. Выберете ли вы одну большую тыкву или мини-экземпляры, эффект, несомненно, придаст гостиной сезонный стиль. Её можно использовать вместе с цветами, чтобы создать пышную композицию.