Магия парафина: как спасти руки, когда крем не помогает

Posted 26 октября, 08:45
Published 26 октября, 08:45
Modified 26 октября, 08:47
Updated 26 октября, 08:47
Парафин — воскообразная смесь, полученная в результате переработки нефти, которая сохраняет тепло и разогревает ткани. Парафинотерапия, популярная в салонах красоты, делает кожу мягче и более увлажнённой. Её применение не ограничивается косметическими целями: парафиновые ванны также используются в медицине для уменьшения боли в суставах и восстановления после травм.
Парафиновые ванны могут стать важной частью реабилитации после травм, снижая болезненность и улучшая кровообращение. Они помогают при остеохондрозе, облегчая симптомы и снимая скованность. Парафин также смягчает кожу после заживления ожогов, уменьшая стягивание, которое может ограничивать движение.
— Парафин помогает восстанавливать защитную гидролипидную мантию кожи, запирая влагу внутри и борясь с сухостью и шелушением, — отмечает дерматологи.
Это делает парафинотерапию особенно полезной при экземе и дерматите, когда нарушается липидный барьер кожи.
Как и любая процедура, парафинотерапия имеет свои противопоказания. Избегайте её, если у вас есть симптомы простуды или гриппа, открытые раны или аллергия на парафин.
— Никогда не делайте парафинотерапию при мокнутии, зуде или красноте, а также при инфекциях кожи, — предупреждают специалисты.
Для домашней парафинотерапии вам понадобятся:
Если не хотите возиться с растопкой воска, существует холодная парафинотерапия — использование специального крема, который нагревается от тепла тела и оказывает аналогичный эффект.
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