Магия парафина: как спасти руки, когда крем не помогает

Парафин — воскообразная смесь, полученная в результате переработки нефти, которая сохраняет тепло и разогревает ткани. Парафинотерапия, популярная в салонах красоты, делает кожу мягче и более увлажнённой. Её применение не ограничивается косметическими целями: парафиновые ванны также используются в медицине для уменьшения боли в суставах и восстановления после травм.