Каким злодеем из фильмов ужасов вы являетесь по знаку зодиака?

С самого зарождения кинематографа злодеи из фильмов ужасов стали неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Они отражают наши потаённые страхи и желания, заставляя зрителей замирать от ужаса и восторга. В то же время астрология изучает, как в каждом из нас сочетаются тёмные и светлые стороны. Это делает возможным сопоставление известных кинозлодеев с каждым знаком зодиака, создавая уникальные и пугающе точные образы.