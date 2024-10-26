Какая вы известная ведьма по знаку зодиака?

Телец, знак, известный своей стойкостью и любовью к прекрасному, находит своё отражение в оккультистке Марджори Кэмерон. Она была не только художницей, но и воплощением терпения и преданности своему делу. Телец, как и Кэмерон, стремится к стабильности и материальному миру, что делает их идеальными проводниками между известным и неизвестным.