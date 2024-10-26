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Posted 26 октября, 12:00

Published 26 октября, 12:00

Modified 26 октября, 12:00

Updated 26 октября, 12:00

Какая вы известная ведьма по знаку зодиака?

Какая вы известная ведьма по знаку зодиака?

26 октября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Какая вы известная ведьма по знаку зодиака?
Откройте для себя мир магии и мистики, узнав, какая из легендарных ведьм отражает ваш знак зодиака. Погрузитесь в историю, мифы и мифологию, чтобы узнать, какие магические силы скрываются за вашим гороскопом.

С приходом осени и праздника Хэллоуина интерес к мистическим темам возрастает. Ведьмы, которые веками очаровывали и пугали людей, вновь становятся предметом внимания. Но задумывались ли вы когда-нибудь, какая ведьма могла бы олицетворять ваш знак зодиака?

Каждая из них обладает уникальными чертами и историями, которые можно связать с астрологическими архетипами.

Овен

Овны славятся своей страстностью и неимоверной энергией. В греческой мифологии такая энергия воплощена в Медее. Она была известна своей мощной магией и решительностью. Медея готова была пойти на всё ради любви и справедливости, что делает её истинным отражением Овна.

МедеяМедея
Медея. Фото: nypost

Телец

Телец, знак, известный своей стойкостью и любовью к прекрасному, находит своё отражение в оккультистке Марджори Кэмерон. Она была не только художницей, но и воплощением терпения и преданности своему делу. Телец, как и Кэмерон, стремится к стабильности и материальному миру, что делает их идеальными проводниками между известным и неизвестным.

Марджори КэмеронМарджори Кэмерон
Марджори Кэмерон. Фото: nypost

Близнецы

Близнецы известны своей многогранностью и умением манипулировать словами. Титуба, одна из первых обвиняемых в салемских процессах, прекрасно владела искусством убеждения. Её истории о колдовстве были настолько увлекательными и убедительными, что они подогрели охоту на ведьм в Америке.

ТитубаТитуба
Титуба. Фото: nypost

Рак

Раки, управляемые Луной, известны своей заботливой, но в то же время устрашающей природой. Баба Яга из славянского фольклора — это идеальное воплощение Рака. Она может быть как доброй наставницей, так и опасной противницей, если её разозлить.

Баба ЯгаБаба Яга
Баба Яга. Фото: nypost

Лев

Львы, любящие быть в центре внимания и руководить, найдут своё отражение в Уинфред Сандерсон из «Фокус-покус». Она олицетворяет харизматичность и любовь к драме, свойственные каждому Льву. Львы, как и Винни, питаются вниманием и стремятся оставаться молодыми и энергичными.

Уинфред СандерсонУинфред Сандерсон
Уинфред Сандерсон. Фото: nypost

Дева

Дева, знак, связанный с порядком и служением, воплощается в фигуре Мари Лаво — королевы вуду. Она известна своей способностью организовывать и исцелять. Мари, как и любая Дева, использовала свои навыки для помощи другим и защиты своих близких. Она прекрасно понимала, что магия может быть одновременно и молитвой, и заклинанием.

Мари ЛавоМари Лаво
Мари Лаво. Фото: nypost

Весы

Весы, символизирующие гармонию и красоту, находят своё отражение в Глинде, Доброй Волшебнице из «Волшебника страны Оз». Весы, как и Глинда, стремятся к миру и справедливости, используя своё обаяние и дипломатию. Их способность находить баланс между добром и злом делает их идеальными хранителями порядка.

ГлиндаГлинда
Глинда. Фото: nypost

Скорпион

Скорпионы, известные своей интенсивностью и мистицизмом, воплощаются в Нэнси Даунс из «Колдовства». Она демонстрирует самые тёмные стороны Скорпиона, используя магию для достижения своих целей. Скорпион всегда готов к борьбе за справедливость, даже если это приведет к конфликту.

Нэнси ДаунсНэнси Даунс
Нэнси Даунс. Фото: nypost

Стрелец

Стрелец, искатель истины и приключений, находит своё отражение в британской оккультистке Дион Форчун. Она была известна своими духовными поисками и стремлением к свободе. Стрелец, как и Форчун, всегда готов исследовать новые горизонты и делиться своими открытиями с окружающими.

оккультистке Дион Форчуноккультистке Дион Форчун
оккультистке Дион Форчун. Фото: nypost

Козерог

Козерог, знак амбиций и дисциплины, идеально воплощается в Сабрине Спеллман. Она постоянно стремится к совершенству и готова преодолевать любые препятствия на своём пути. Козероги, как и Сабрина, преданы своим целям и своим близким.

Сабрине СпеллманСабрине Спеллман
Сабрине Спеллман. Фото: nypost

Водолей

Водолей, знак независимости и оригинальности, находит своё отражение в Гекате, богине магии и перекрёстков. Водолеи, как и Геката, всегда стоят на грани между традицией и новаторством, стремясь к познанию нового и неизведанного.

ГекатеГекате
Гекате. Фото: nypost

Рыбы

Рыбы, мечтательные и интуитивные, идеально воплощаются в мадам Блан из «Суспирии». Рыбы обладают способностью видеть суть вещей и направлять других к раскрытию их потенциала. Под их руководством окружающие могут достичь невероятных высот.

мадам Бланмадам Блан
мадам Блан. Фото: nypost
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