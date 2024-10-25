Ученые объяснили, зачем людям брови: малозаметные, но удивительнаыефункции

Более того, исследователи обнаружили, что брови играют ключевую роль в распознавании лиц. В одном исследовании участникам было сложнее идентифицировать фотографии знакомых лиц, когда у них были удалены брови, по сравнению с тем, когда у них были удалены глаза. Это удивительное открытие подчёркивает уникальную роль бровей в том, как мы воспринимаем и узнаём друг друга.