Студентам и школьникам: ТОП-4 способа лучше запоминать информацию

Система «колышек» — это ещё один мнемонический приём, который заключается в том, что запоминаемые элементы ассоциируются с определённым набором колышков или крючков. Эти колышки могут быть числами, буквами или даже предметами. Благодаря созданию прочной ассоциации между информацией и колышком становится проще вспомнить её при необходимости.



