Пользователи всё чаще отказываются от подписки на VPN ради этого роутера! Выясняем, так ли он хорош

Posted 25 октября, 10:45
Published 25 октября, 10:45
Modified 25 октября, 10:48
Updated 25 октября, 10:48
Одним из таких устройств стал Deeper Connect Air, предлагающий подключение к VPN-серверам без необходимости в подписке. Гаджет позволяет подключить до пяти устройств и обещает шифрование данных на уровне военной защиты. Устройство просто подключается к USB-порту и обеспечивает доступ к более чем 150 000 серверам по всему миру.
Однако есть и недостатки. К примеру, пользователь не может сменить или выбрать конкретные регионы, что может ограничивать доступ к некоторым сервисам или медиа-контенту. Кроме того, гарантия долгосрочного использования таких устройств часто вызывает сомнения у пользователей: неизвестно, смогут ли такие VPN-роутеры поддерживать актуальную базу серверов без регулярных обновлений.
Устройство также заявляет поддержку блокировки рекламы и функцию родительского контроля, но, как показывает практика, блокировка рекламы и защита от нежелательного контента не всегда работает стабильно и может снижать скорость интернет-соединения.