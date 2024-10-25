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Posted 25 октября, 10:45

Published 25 октября, 10:45

Modified 25 октября, 10:48

Updated 25 октября, 10:48

Пользователи всё чаще отказываются от подписки на VPN ради этого роутера! Выясняем, так ли он хорош

Пользователи всё чаще отказываются от подписки на VPN ради этого роутера! Выясняем, так ли он хорош

25 октября 2024, 10:45
Фото: Deeper Network
Пользователи всё чаще отказываются от подписки на VPN ради этого роутера! Выясняем, так ли он хорош
В условиях, когда ежемесячная подписка на VPN-сервисы становится привычной статьёй расходов, некоторые пользователи обратили внимание на альтернативу: VPN-роутеры, которые покупаются один раз и не требуют дальнейших платежей.

Одним из таких устройств стал Deeper Connect Air, предлагающий подключение к VPN-серверам без необходимости в подписке. Гаджет позволяет подключить до пяти устройств и обещает шифрование данных на уровне военной защиты. Устройство просто подключается к USB-порту и обеспечивает доступ к более чем 150 000 серверам по всему миру.

Однако есть и недостатки. К примеру, пользователь не может сменить или выбрать конкретные регионы, что может ограничивать доступ к некоторым сервисам или медиа-контенту. Кроме того, гарантия долгосрочного использования таких устройств часто вызывает сомнения у пользователей: неизвестно, смогут ли такие VPN-роутеры поддерживать актуальную базу серверов без регулярных обновлений.

VPN-роутерVPN-роутер
VPN-роутерVPN-роутер
VPN-роутерVPN-роутер
VPN-роутер. Фото: Deeper Network

Устройство также заявляет поддержку блокировки рекламы и функцию родительского контроля, но, как показывает практика, блокировка рекламы и защита от нежелательного контента не всегда работает стабильно и может снижать скорость интернет-соединения.

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#Алина Ибрагимова#Технологии#Интернет#Все материалы авторов#Безопасность
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