Пользователи всё чаще отказываются от подписки на VPN ради этого роутера! Выясняем, так ли он хорош

Однако есть и недостатки. К примеру, пользователь не может сменить или выбрать конкретные регионы, что может ограничивать доступ к некоторым сервисам или медиа-контенту. Кроме того, гарантия долгосрочного использования таких устройств часто вызывает сомнения у пользователей: неизвестно, смогут ли такие VPN-роутеры поддерживать актуальную базу серверов без регулярных обновлений.