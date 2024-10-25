Композитор Антонов призывает к борьбе со спам-звонками на государственном уровне

По словам исполнителя, он регулярно получает спам-звонки с предложениями о работе. Он отвечает на такие звонки, так как не может игнорировать возможный важный вызов — «вдруг это что-то значительное». Однако, как только он понимает, что звонок исходит от мошенников, он сразу же завершает разговор. Об этом пишет gazeta.ru.