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Posted 25 октября, 14:17

Published 25 октября, 14:17

Modified 25 октября, 14:24

Updated 25 октября, 14:24

Композитор Антонов призывает к борьбе со спам-звонками на государственном уровне

Композитор Антонов призывает к борьбе со спам-звонками на государственном уровне

25 октября 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Народный артист России, певец Юрий Антонов выразил недовольство по поводу частых звонков от телефонных мошенников.

По словам исполнителя, он регулярно получает спам-звонки с предложениями о работе. Он отвечает на такие звонки, так как не может игнорировать возможный важный вызов — «вдруг это что-то значительное». Однако, как только он понимает, что звонок исходит от мошенников, он сразу же завершает разговор. Об этом пишет gazeta.ru.

«Я не верю в программы на телефоне, которые выявляют спам. Предпочитаю решать вопрос самостоятельно», — пояснил композитор.

Антонов убежден, что с проблемой спам-звонков необходимо бороться на уровне государства. В настоящее время, по его словам, мобильные операторы «связаны», и без вмешательства вышестоящих властей решить эту проблему не представляется возможным.

«У нас есть Следственный комитет и ФСБ. Надо их использовать», — предложил Антонов.
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