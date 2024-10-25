Композитор Антонов призывает к борьбе со спам-звонками на государственном уровне

Posted 25 октября, 14:17
Published 25 октября, 14:17
Modified 25 октября, 14:24
Updated 25 октября, 14:24
По словам исполнителя, он регулярно получает спам-звонки с предложениями о работе. Он отвечает на такие звонки, так как не может игнорировать возможный важный вызов — «вдруг это что-то значительное». Однако, как только он понимает, что звонок исходит от мошенников, он сразу же завершает разговор. Об этом пишет gazeta.ru.
«Я не верю в программы на телефоне, которые выявляют спам. Предпочитаю решать вопрос самостоятельно», — пояснил композитор.
Антонов убежден, что с проблемой спам-звонков необходимо бороться на уровне государства. В настоящее время, по его словам, мобильные операторы «связаны», и без вмешательства вышестоящих властей решить эту проблему не представляется возможным.
«У нас есть Следственный комитет и ФСБ. Надо их использовать», — предложил Антонов.